Glibberen door bagger, blubber en slik: internationale Modderdag

Bij de Mirakel in Goes kon je vanmiddag het kwallenballenspel spelen, schilderen met modder, schelpjes zoeken, geblinddoekt door de sloot lopen en glibberen van een modderglijbaan. MEC De Bevelanden wil met deze activiteiten kinderen in de buurt meer bewust maken van de natuur waarin zij leven. Daarnaast moeten kinderen ook meer buitenspelen in de natuur, volgens het MEC.

Eén van de organisatoren, Jordan Lee Hoeneveld, wacht de kinderen op als ze aankomen bij park De Mirakel in Goes. "Het is belangrijk dat de kinderen lekker buitenspelen, zeker voor de ontwikkeling van een kind. En daarom organiseren wij de Modderdag!"

Een paar dagen voor Internationale Modderdag

Hoeneveld wil 's middags ook een gok wagen om van de modderglijbaan af te gaan. "Haha, ja ik moet ook hè! Maar ik laat eerst de kinderen gaan, want er staat nog een rij." Hoeneveld verwacht dat er net als vorig jaar ongeveer zeventig kinderen komen spelen.

"We doen het daarom ook expres op woensdagmiddag, drie dagen eerder dan de officiële internationale Modderdag. De kinderen zijn vrij op woensdagmiddag en komen dan met z'n allen tegelijk uit school", aldus Hoeneveld.

Moddervoetjes door het Modderparadijs in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Aan de ene kant van De Mirakel is een modderglijbaan gebouwd waar kinderen op hun buik vanaf glijden. "Het is zó lekker! Normaal gesproken moet ik van mama altijd nog een beetje schoon blijven, maar nu word ik lekker goor en het geeft helemaal niks!", roept een van de kinderen die daarna gelijk in de startblokken staat om van de modderglijbaan af te gaan.

Internationaal

Honderdduizenden kinderen vieren op 29 juni 'International Mud Day'. De kinderfeestdag is ontstaan in Nepal. In 2013 werd het feest voor het eerst in Nederland gevierd.