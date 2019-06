Kerkhove één zege verwijderd van hoofdtoernooi Wimbledon

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove is nu één overwinning verwijderd van het hoofdtoernooi, maar haar tegenstander in de derde ronde is er één die ooit in de finale van het hoofdtoernooi stond. De Duitse Sabine Lisicki verloor in de finale van 2013 van Marion Bartoli uit Frankrijk. Lisicki is inmiddels afgezakt naar de 299e plaats op de wereldranglijst. Kerkhove staat op plek 201.

Eerste set voor Amerikaanse, maar dan...

Kerkhove begon niet goed aan de wedstrijd tegen Lepchenko, want ze verloor haar eerste servicegame. Dat bleek gelijk fataal voor haar kansen in de eerste set. Ondanks breakpoints wist ze haar tegenstander niet terug te breken en ging de eerste set met 6-4 naar de Amerikaanse.

In de tweede set was Kerkhove oppermachtig. Ze liep gelijk uit naar 3-0 en trok de set met 6-1 naar zich toe. Die goede lijn trok de Schouwse in de beslissende derde set door. Kerkhove plaatste een vroege break en kwam vervolgens niet meer in de problemen: 6-2.