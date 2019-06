De eerste - oude - molen in Zeeland die energie opwekt

In december tekenden de gemeente Vlissingen - als eigenaar van de molen - en Ørsted een samenwerkingsovereenkomst voor dit project. Molenaar Harm Willemsen reageert enthousiast: "Er gaat heel veel gebeuren hier in Vlissingen met de aanleg van windpark Borssele 1+2, dus dan is dit een mooie plek om te laten zien hoe windgeneratoren werken en dat dit ook op oude windmolens kan."

"De ingebouwde generator is wel een laagdrempelige versie zodat ik mensen makkelijk kan uitleggen hoe het werkt", zegt Willemsen. Het idee voor een energieopwekkende molen is al jaren oud. De molenaar uit 1952 verzocht de gemeente dat jaar of de molen omgebouwd kon worden, omdat hij bang was dat die anders gesloopt zou worden.

"Dat is gelukkig niet gebeurd en ik denk ook dat die vrees onterecht was", zegt wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen. "De molen had toen nog geen generator en staat er nog steeds. Daarnaast is het een rijksmonument dat op de zeedijk staat en dat is uniek voor een molen", aldus de Jonge.

Groene energie

Windontwikkelaar Ørsted zet zich in voor een wereld die volledig draait op groene energie en daar is dit project, de Oranjemolen, onderdeel van. De opgewekte energie wordt gebruikt door de molen zelf om graan te kunnen malen. Als er dan nog stroom overblijft, gaat dat naar het elektriciteitsnet, waar de gemeente dan weer profijt van heeft. Daarnaast zal de molen dienen als informatiepunt voor windpark Borssele 1+2.

