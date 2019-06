'Dit album heb ik lief, wie het steelt is een dief...', poëziealbum uit 1926 is na zoektocht terug bij familie

"Het ontroert me heel erg", liet Magda de Meester uit Heinkenszand vanochtend weten bij Goedemorgen Zeeland. Met behulp van luisteraars werd achterhaald wie Maatje Meulblok was en zo werd schoondochter Magda uiteindelijk gevonden. "Ik steek mijn emoties ook niet onder stoelen of banken", zei de Meester toen ze het poëziealbum in ontvangst nam.

Na haar overlijden in Groningen terecht gekomen

Toen Magda de Meester verkering kreeg met de enige zoon van Meulblok, was Meulblok ongeveer zestig jaar. De Meester kende het poëziealbum: "Ik wist van het boekje af en ze heeft het me ooit laten zien, maar uiteindelijk ging het dan weer in de kast."

De Meester vermoedt dat een nicht van haar schoonmoeder de inboedel inclusief poëziealbum mee naar Groningen heeft genomen toen Meulblok overleed. Zo is het uiteindelijk bij een antiquair terecht gekomen, waar Wim Haamke het boekje vond.

Wie was Maatje Meulblok?

Maatje Meulblok (12 december 1921 - 17 september 2006) was acht jaar oud toen ze voor het eerst in haar poëziealbum schreef in Wolphaartsdijk. Zoals vele jonge meisjes leende ze haar poëziealbum uit zodat er in geschreven kon worden.

Magda vertelt over Maatje: "Het was zo'n bijzonder lieve vrouw. Ze was heel talentvol, ze was namelijk coupeuse. Ze kon prachtig naaien en dat heeft ze voor mij ook gedaan. Het was gewoon een lieve schoonmama."

Poëziealbum Maatje Meulblok