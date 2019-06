KNRM krijgt les van kitesurfers over materialen

KNRM oefent met kitesurfers (foto: HV Zeeland)

Rob van Dongen speelt vanavond surfer in nood. "Dat is in het echt nog nooit nodig geweest. Maar het is wel belangrijk, want wij kunnen in de knoop zitten en als zij dan niet weten hoe het werkt, is dat niet handig."

Eerst wordt geoefend op het droge. Dan is het tijd om het water in te gaan. Twee kilometer uit de kust worden twee kitesurfers overboord gegooid. Met twee boten varen de medewerkers van KNRM Neeltje Jans er omheen. Terwijl de ene boot de kite naar binnen haalt, wordt op de andere boot een touw naar Van Dongen gegooid. Binnen de kortste keren zit hij op de boot.

"Het komt regelmatig voor dat we moeten uitrukken voor kitesurfers", aldus Lennard Klap van de KNRM. "En met een beetje wind is dat toch wel even spannend." Klap refereert naar de oefening, waar de reddingsmedewerkers te maken hadden, flink hoge golven. Hij vindt het fijn om te oefenen met de materialen. "Het is altijd leerzaam, want je hebt toch verschillende types kites en 'quick release'-systemen om de kiters los te maken."

Stickers voor kiters

Het komt wel eens voor dat materiaal van een kitesurfer wordt teruggevonden, terwijl van de surfer zelf geen spoor te zien is. "Het gebeurt ook wel dat de persoon dan veilig is", aldus Klap. "Daarom delen we stickers uit waar je je naam en telefoonnummer op kunt zetten. Dan bellen we eerst dat nummer, als de persoon dan veilig is, hoeven we geen zoekactie te starten."

