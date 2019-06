Hoe 'crimineel' waren jouw Thoolse voorouders?

Akte van Huis van Bewaring (foto: Omroep Zeeland)

Daar kan je opzoeken of verre voorouders ooit de fout in zijn gegaan. Zo werd in 1867 Jan op den Brouw veroordeeld tot een celstraf van 32 uur. De man uit Sint-Maartensdijk noemde iemand een 'smeerlap'. Dat leverde hem ruim een dag cel op. En de 9-jarige Johannes Verkerke werd in 1874 tot twee dagen cel veroordeeld voor het rapen van veldvruchten.

Of misschien stam jij wel af van Huibrecht Pavias uit Sint-Annaland die een wild dier met zijn klomp doodde en daarvoor zes dagen de cel in moest. Het zijn vergrijpen waar we nu om moeten lachen - denk aan het rapen van schelpen of het gooien van sneeuwballen - maar die in die tijd als ernstige overtredingen werden gezien.

Voorbeelden van straffen: Niet schoonhouden van straat voor woning: 1 dag

Omhakken boom: 3 dagen

Zoeken van schelpen: 1 dag

Spelen op zondag op openbare weg: 1 dag

Stelen van veldvruchten: 1 dag

Na sluitingstijd in de herberg: 6 dagen

Jagen buiten jachttijd: 3 dagen

Werken op Hemelvaartsdag: 1 dag

Zwemmen in de haven: 1 dag

Gooien van sneeuwballen: 1 dag

Het archief is onderdeel van de vernieuwde website van het gemeentearchief Tholen. Zo is het nu makkelijker om met je mobiel of tablet in het archief te zoeken.