Kevin Village adviseert Factor 50

Kevin Village, artiestennaam van Kees van Vredegem, kampte met wat gezondheidsproblemen, maar die zijn nu achter de rug: "Nu gaat het hartstikke goed. Peter Wessel heeft me opgebeurd en heeft een tekst gemaakt op een melodie die ik had liggen. Ik zei tegen Peter, op deze melodie wil ik een romantische zomertekst hebben."

Vrolijke melodie

Toch is het verhaal achter Factor 50 niet echt vrolijk: "Híj moet terug naar Nederland en zíj blijft in Spanje. Ja, dat komt voor, maar het is in ieder geval een heel vrolijke melodie."

De carrière van Kevin Village begon al in de jaren tachtig. Hij bracht diverse singles en lp's uit. Hij maakte deel uit van folkgroep No Frontiers. Daarna begon weer met het schrijven van liedjes. Achtereenvolgens kwamen de volgende singles uit: Papillon, Hou me Vast, Zoals een Vlinder en Waarom. Samen met vriend en producer Peter Wessel maakte hij ook het lied Als Twee Honden Vechten Om Een Been.

Kevin Village vertelt hoe zijn nieuwe single Factor 50 tot stand is gekomen