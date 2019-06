Extra dag Concert at SEA goed voor Schouwen-Duiveland

Vorig jaar bestond Concert at SEA voor het eerst uit drie avonden. Die donderdag stonden er vooral Zeeuwse artiesten op het podium zoals BLØF met het Zeeuws Orkest, Danny Vera en Racoon. De avond beviel zo goed, dat BLØF besloot een verzoek in te dienen bij de gemeente Schouwen-Duiveland om het festival met één dag uit te breiden.

100.000 bezoekers

Burgemeester Rabelink is trots dat het evenement al jaren plaatsvindt op de Brouwersdam. Dat geldt ook voor de ondernemers op het eiland. Die zijn erg blij met alle bezoekers. Rabelink: "Dit jaar worden er weer zo'n honderdduizend bezoekers verwacht en een een groot deel daarvan verblijft op het eiland. Ze kunnen genieten van muziek, strand, zee en allerlei andere activiteiten die plaatsvinden."

Concert at SEA, goed voor 3,6 miljoen euro

Uit onderzoek van de Provincie is gebleken dat Concert at SEA zo'n 3,6 miljoen euro oplevert voor Zeeland. Rabelink: "Dit betekent dat op Schouwen-Duiveland daar veel rendement van terug te vinden is. Vooral voor de ondernemers, want veel campings, vakantieparken en hotels zitten vol. Daar komen alle bestedingen van bezoekers nog bij. Het festival heeft daarom een enorm positief effect op de economie.

Ik ben, als burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland, enorm trots dat Concert at SEA hier al jaren plaatsvindt. " Gerard Rabelink

Concert at SEA is het grootste evenement dat jaarlijks op Schouwen-Duiveland plaatsvindt. Dat vergt volgens de burgemeester enorm veel capaciteit van alle betrokken partijen. "De gemeente coördineert, maar verder regelt de organisatie alles zelf. Dat doen ze op een voortreffelijke manier. Natuurlijk wel in goed overleg met alle andere instanties, zoals politie, brandweer, Rijkswaterstaat en gemeente."

Een dag extra = impact

De gemeente heeft goed nagedacht over de uitbreiding van het aantal festivaldagen. Rabelink: "Het is een forse stap als je van twee naar naar drie dagen gaat. Dat heeft een grote impact op het hele eiland als je bijvoorbeeld kijkt naar inzet van politie, handhaving en andere betrokken instanties."

Daarnaast vindt de burgemeester dat je ook rekening moet houden met de eventuele overlast in de kernen, de verkeerssituaties en de ondernemers op de Brouwersdam. "Die zijn namelijk moeilijk te bereiken tijdens het festival en ondervinden dus enige hinder." Maar vanwege het succes en alle positieve effecten die het festival heeft, wegen die nadelen volgens Rabelink niet op tegen de voordelen.

Concert at SEA goed voor Schouwse economie (foto: Omroep Zeeland)

Er worden door de gemeente extra kosten gemaakt voor Concert at SEA. Rabelink: "Dat hoort er nu eenmaal bij en is ook niet erg, kijkend naar wat het festival oplevert voor het eiland. Daarnaast worden er ook leges betaald. Dat betekent dat die kosten in rekening worden gebracht en aan de gemeente worden terugbetaald."

Ingrediënten

Het jaarlijkse feestje van de Zeeuwse band BLØF wordt dit jaar voor de veertiende keer georganiseerd. Maar de ingrediënten van het festival blijven ongewijzigd ten opzichte van de eerdere edities. Volgens de organisatie staat de locatie op de Brouwersdam in combinatie met de muziek nog steeds centraal. Daarnaast is de ongedwongen sfeer erg belangrijk, waardoor het festival voor iedereen toegankelijk is.