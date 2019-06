Celstraf geëist voor seks met 14-jarig schoonzusje

De rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De ontucht begon in 2014, toen de verdachte een tijdje bij zijn schoonouders woonde omdat zijn huis verbouwd werd. In die periode zocht hij steeds meer toenadering tot het 14-jarige zusje van zijn vrouw. Hij leerde haar zoenen en het ging steeds verder tussen de twee. Het kwam uiteindelijk tot regelmatige seks.

Wat jij met me gedaan hebt is niets meer of minder dan misbruik." Het meisje las vandaag een brief voor in de rechtbank

Uiteindelijk kwam de zwager van de man erachter en werden de twee van elkaar gescheiden. Na een rondgang langs verschillende adressen kwam het meisje terecht in een opvanghuis in het midden van het land. "Daar zat ik tussen verslaafden en mensen die zelfmoord wilden plegen", liet het meisje vandaag weten in een brief die ze voorlas in de rechtbank, gericht aan de verdachte. "Ik ben erachter gekomen dat wat jij met me gedaan hebt, niets meer of minder is dan misbruik."

Het meisje deed jaren na de relatie aangifte van misbruik bij de politie. Ze erkende dat ze aanvankelijk verliefd was op de verdachte, maar dat het uiteindelijk een hel was om met hem samen te zijn. "Ik werd alleen maar gebruikt om seks mee te hebben, en hij kwam ook met porno aanzetten die hij dan na wilde doen met mij. Ik walgde daarvan, maar kon niet van hem loskomen."

Zak met stenen

De verdachte liet het meisje regelmatig weten dat hun geheim echt niet uit mocht komen. Want 'dan zou hij met een zak stenen op de bodem van de zee terechtkomen'. Het meisje kreeg ook opmerkingen te horen als 'jouw mooie leventje is dan ook voorbij' en 'mijn huwelijk is voorbij als dit uitkomt'.

Volgens officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk moet de man veroordeeld worden voor verkrachting. "Hij heeft weliswaar geen geweld gebruikt bij de seks en haar daar ook niet mee gedreigd, maar er was in het hele verhaal toch sprake van dwang", hield hij de rechtbank voor. "Door de constante psychische druk op het meisje en de onmogelijke situatie waarin ze verkeerde, kon ze niet anders dan de wensen van de verdachte inwilligen."

Niet gelijkwaardig

Volgens de advocaat van de verdachte heeft het meisje nooit laten weten weten dat ze de seks niet wilde. En ook de verdachte zei dat het gebeurde met wederzijdse toestemming. Maar volgens de officier van justitie was er nooit sprake van een gelijkwaardige relatie en werd het meisje uiteindelijk bang van de verdachte. 'Door te wijzen op de verschrikkelijke gevolgen als het verhaal uit zou komen, voelde het meisje zich schuldig en onderging alles om de verdachte niet boos te maken.'

De rechtbank doet op 11 juli uitspraak in deze zaak.