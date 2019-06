SchuldHulpMaatje zoekt nieuwe vrijwilligers

Hetty Koppenaal uit Vlissingen is zo'n SchuldHulpMaatje. "Het raakt me als mensen onrechtvaardig behandeld worden. De schuldenwereld is een bizarre wereld als je je erin verdiept. Ik vind die wereld vaak onrechtvaardig en bizar en een bureaucratisch moeras."

"Sommige mensen hebben moeite om daar mee om te gaan", geeft Koppenaal aan. "Ik kan dat een beetje. Ik word een terriër als het om regels gaat en uitzonderingen zoeken, out of the box-denken en mogelijkheden zoeken. Dat is mijn drijfveer."

Schuldhulpmaatje begon in 2017 in Zeeland in Middelburg. Daarna volgde Hulst in 2018. Door uit te breiden naar Vlissingen zijn vijf extra maatjes nodig.

In 2016 is SchuldHulpMaatje in Zeeland opgericht. In 2017 is de eerste lichting van twaalf maatjes, inclusief de coördinator, in Middelburg van start gegaan. In datzelfde jaar zijn daar nog drie maatjes bij gekomen. In 2018 een en voor 2019 staan er twee op de wachtlijst. Door natuurlijk verloop heeft Middelburg momenteel elf maatjes. Door de uitbreiding naar Vlissingen is er plek voor vijf nieuwe maatjes.

In 2017 zijn er 24 aanmeldingen geweest. Na intakegesprekken zijn vijftien hulpvragen begeleid en beëindigt, met wisselend succes.

In 2018 zijn er vijftien aanmeldingen geweest. Bij elf aanmeldingen is er een intakegesprek geweest. Twee van deze hulpvragen lopen nog.

In 2019 zijn er 13 aanmeldingen geweest. Zeven aanmeldingen zijn gestart, waarvan er nog vijf lopen en twee zijn afgerond.