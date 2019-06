Eis van drie jaar voor overval op de Zeeman in Axel

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ)

De man zou op 17 mei vorig jaar in het Axelse filiaal van Zeeman een van de medewerkers met een mes bedreigd hebben. Hij wilde de inhoud van de kassa hebben. De vrouw achter de kassa gaf de man geld en hij vluchtte de zaak uit. Daarbij is hij door verschillende getuigen gezien en hij staat ook op camerabeelden. Bij een doorzoeking in de woning van de man is het mes gevonden dat waarschijnlijk bij de overval gebruikt is.

De advocaat van de verdachte deed dan ook geen moeite om het verhaal te ontkrachten. De verdachte zelf - die niet aanwezig was in de rechtszaal - beriep zich eerder op zijn zwijgrecht. De man zit inmiddels 460 dagen vast, op dit moment in Vught.

Een mildere straf? 'Wij doen niet aan korting'

De verdachte staat bekend als veelpleger. In 2013 werd hij veroordeeld voor een overval op precies hetzelfde filiaal van Zeeman in Axel. Hij kreeg daar een celstraf van 36 maanden voor waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens zijn advocaat een erg hoge straf, en hij wil daarom voor de laatste overval een mildere straf. Als compensatie.

Maar de officier van justitie was kort en bondig in haar commentaar: "Wij doen niet aan korting."