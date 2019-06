Middelburgse zorginstellingen maken té veel winst

De jaarrekeningen van 1.959 Nederlandse zorginstellingen werden onderzocht. 174 instellingen maakten in 2017 meer dan tien procent winst. Bij 97 van deze instellingen, waaronder de drie eerder genoemde Middelburgse instellingen, is er geen logische verklaring voor de winst die ze dat jaar maakten.

Zorginstelling Kiek!: 42,2 procent winst

Zorginstelling Kiek! spant de kroon met haar winstpercentage. Volgens het onderzoek had Kiek! in 2017 namelijk een winstpercentage van 42,2 procent. Kiek! heeft naar aanleiding van het onderzoek gelijk een accountant naar de cijfers van het onderzoek laten kijken. "Onze genoemde omzet in het onderzoek klopt, maar in de berekende overige kosten die wij in dat jaar maakten zit iets raars", verduidelijkt directeur Eva van den Dries-Wisse.

"Onze werkelijke kosten waren namelijk hoger dan in het onderzoek staat. Het geld dat wij jaarlijks overhouden, was daardoor helemaal niet bijzonder veel, zoals dat genoemd wordt in het onderzoek, maar wel een gezonde 6,6 procent."

Volgens Kiek! hebben zij het geld dat zij jaarlijks overhouden nodig voor een reservepotje. "In 2017 stond het geld dat wij overhielden gelijk aan één maand loonkosten, zo'n bedrag moet je echt achter de hand hebben om salarissen op tijd uit te kunnen betalen. Stel dat je geen reserves hebt en het zit wat tegen, dan zou je instelling meteen omvallen, dat kan natuurlijk niet, je moet de zorg naar de cliënten continu kunnen houden."

Zorginstelling Lentekind in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Stichting Lentekind: 22,4 procent winst

Stichting Lentekind kwam op de tweede Zeeuwse plaats terecht met een winstpercentage van 22,4 procent in 2017. Directeur en bestuurder van Stichting Lentekind, Natasja Reebergen, is het niet helemaal eens met het onderzoek. "Er staan zo veel foute uitspraken in. Wat mij als eerste opviel is dat de platforms melden onderzoek te hebben gedaan naar grootschalige zorgorganisaties, nou, dat zijn wij echt niet."

Wel heeft Reebergen een verklaring voor het winstpercentage van Stichting Lentekind. "Wij zijn ontstaan uit donaties en vrijwilligers dus hebben daarmee in het begin heel veel kosten kunnen besparen. Daarmee hebben wij bijvoorbeeld ons gebouw al afbetaald, dus we hebben geen hypotheekkosten."

Reebergen: "Maar we zijn wel ontzettend gegroeid ondertussen waardoor wij nu gewoon werknemers in dienst hebben en we het gebouw moeten gaan uitbreiden, dus ondertussen geven we veel meer uit. Je zou eens op de jaarrekening van 2019 moeten kijken, dat is echt een verschil! En wees maar niet bang: ons geld gaat heus wel naar de zorg."

Zorginstelling Weerwerk: 16,1 procent

Zorginstelling Weerwerk heeft haar winst - 16,1 procent - vooral te danken aan 'de Zeeuwse zuunigheid'. "Als bedrijf proberen wij zuinig te zijn. Wij hebben geen dure auto's, het loon van de directeur-eigenaren ligt ver onder de Wet Normering Topinkomens", reageren eigenaren Marja van Rooij en Jan Houkamp via de mail.

"Wij zijn een klein, hardwerkend familiebedrijf met een platte organisatie, zonder dure management tussenlaag." Weerwerk heeft uitgerekend op welk winstpercentage de organisatie komt wanneer de directie wel een topsalaris zou hebben. "Dan zouden we ruim onder de tien procent uitkomen. Het is daarom jammer dat wij nu als 'zorgcowboy' worden neergezet, terwijl we gewoon keihard werken. Het is goed dat er onderzoek wordt gedaan naar dit soort organisaties, maar het verhaal erachter is zo belangrijk!"

In gesprek met de gemeente

De gemeente Middelburg wil in gesprek met de drie zorginstellingen, maar heeft nog geen actie ondernomen.