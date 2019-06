De verborgen juweeltjes van Concert at SEA: deze artiesten mag je niet missen (foto: Concert at Sea)

Smelly Kitchen

Smelly Kitchen - donderdag 18.00 - 18.45 uur - Strand Podium

Hyper energieke groovy muziek met zuigende blazers en dat herkenbare piano geluid van de jengelende Hammond. De elfkoppige formatie speelt nogal wat eigen werk, maar ook veel bekende nummers variërend van soul tot hiphop. Maar al ken je geen één nummer, de energie is heerlijk en ze krijgen iedereen aan het dansen. Vooral frontman Boaz zet je aan als hij als een wervelstorm over het podium gaat. En het coole, het zijn nog Zeeuwen ook!

Son Mieux

Son Mieux - vrijdag - 19.15 - 19.45 uur - Strand Podium

De naam zegt je waarschijnlijk helemaal niks, maar het nummer Feels misschien wel! Mooi hè? Zo hebben ze nog een paar van dit soort juweeltjes, maar de Haagse band heeft vooral nummers die af en toe lekker op hol slaan. Flinke tempowisselingen waardoor je makkelijk bij de les blijft in het zomerzonnetje op de Brouwersdam. Ook qua uitstraling heeft deze band iets waardoor ze live een genot zijn. Wij durven te wedden dat je na het zien van deze band je playlistjes gaat aanvullen met Son Mieux.

Loco Loco Discoshow

Loco Loco Discoshow - vrijdag - 22.30 - 00.00 uur - Theatercafé

Je moet er de hoofdact Nile Rodgers voor laten schieten, maar ga écht naar de Loco Loco Discoshow. Hier heb je nog dagen lang lol van. Vlaggetjes, sambaballen, superballonnen, bladblazers, werkelijk alles wordt de zaal ingesmeten om er een knotsgekke avond van te maken. Jij bent onderdeel van deze show en dat vind je helemaal niet erg. Van Frans Bauer tot de harde 90's songs, het komt allemaal langs. De ideale zaterdagavonddisco. En niet doorvertellen hè!? Anders heb jij geen sambabal in je handen en geen plek op de dansvloer. Die Nile Rodgers bezoekers krijgen spijt!

Partysquad

Partysquad - vrijdag - 00.15 - 01.15 - Umojapodium

Als je nog niet helemaal naar de kloten bent en nog een beetje energie in je linkerteen over hebt op de vrijdag, dan zuigt de Partysquad dat laatste beetje energie uit je lichaam. Dit wordt een uurtje tot aan de max met nummers als Rampeneren, Leven voor de Rave en Ik ga Hard. Het Umojapodium wordt even een dancestadion om deze dag keihard af te sluiten. Jullie gaan allemaal naar de klote!

PEER

Peer - zaterdag - 13.15 - 14.00 uur - Umojapodium

De jonge honden van PEER spelen natuurlijk eigenlijk te vroeg op de zaterdag van Concert at SEA. Zonde, maar voor jou een extra reden om juist vroeg aanwezig te zijn. De Middelburgse band doet al een tijdje mee, maar gaat het afgelopen jaar als een (s)peer! Het lijkt een beetje op de Hyves, dus indierock met een lekker rauw randje. Hun muziek werd onlangs gebruikt voor een Netflix-serie in het land van de reizende zon, dus big in Japan zijn ze al. Op zaterdagmiddag overmeesteren ze als eerste de Brouwersdam en jij zou erbij moeten zijn.

Jeangu Macrooy

Jeangu Macrooy - zaterdag 19.15 - 19.45 uur - Strandpodium

De Nederlandse James Brown is een aanstormend talent. Waarschijnlijk ken je hem nog wel van de Passion van vorig jaar in Amsterdam, waar hij Judas speelde. Maar een verrader is hij zeker niet. Zijn nieuwe plaat kwam begin dit jaar uit en werd zeer goed ontvangen door recensenten. De lekkere groovy soul past perfect op het strandpodium aan het water. Voetjes in het zand, heupjes in beweging en genieten van Macrooy. Want deze rijzende ster staat over een paar jaar op grotere festivals en dan heb jij 'm toch ooit gezien bij Concert at SEA.