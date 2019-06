Veere krijgt gelijk in vlonderkwestie minicamping

Safaritent met opklapbare vlonder (foto: Omroep Zeeland)

De Korte heeft een kaasboerderij met daarbij een minicamping waar een aantal zogenaamde Safaritenten op staan. Die tenten hebben als vloer houten vlonders. Omdat er in de gemeente Veere is afgesproken dat de minicampings hun kampeermiddelen buiten het seizoen moeten opruimen, werd ook van De Korte verwacht dat zijn vlonders niet zouden blijven liggen.

Wel of geen kampeermiddel

Maar het afbreken en weer opbouwen van de vlonders is een tijdrovend en duur karweitje. Daarom wilde De Korte ze laten liggen. Hij voerde daarbij aan dat de planken geen kampeermiddel waren en dat ze niet te zien waren vanaf de openbare weg. Èèn van de redenen waarom kampeermiddelen weg moeten is dat het landschap buiten het seizoen bespaard moet blijven van het aanzicht van caravans en dergelijke.

Het opruimen van vlonders is tijdrovend en kostbaar (foto: Omroep Zeeland)

Veere en De Korte kwamen niet tot overeenstemming en toe hij zijn vlonders weigerde weg te halen begon Veere een handhavingsprocedure, waarbij gedreigd werd met een dwangsom tot 48.000 euro. De handhaving ging zelfs zo ver, dat de stenen waarop de vlonders rusten, niet in de hoeken van de kampeerplek mochten blijven liggen, maar wel opgestapeld in het midden. De Korte haalde uiteindelijk alsnog de planken weg, maar probeert sindsdien de maatregel via rechtszaken ongedaan te maken.

Veere heeft gelijk volgens de rechtbank

Dat is deze keer niet gelukt. Niet alleen vindt de rechtbank dat er geen redenen zijn om het besluit van Veere, dat inmiddels in haar regelgeving specifiek vlonders als kampeermiddelen heeft aangewezen, om te draaien, ook de handhavingsprocedure was volgens de rechter terecht. Daardoor zal De Korte ieder jaar zijn vlonders moeten afbreken.

Juridisch adviseur Bram van Leeuwen, die De Korte bijstaat, was niet bereikbaar voor commentaar. Het is dus niet duidelijk of er hoger beroep wordt aangetekend.

