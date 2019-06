Kerkhove verslaat oud-finaliste en staat voor het eerst op Wimbledon (foto: Orange Pictures)

Na eerder Varvara Lepchenko en Fang Xing Xun te hebben verslagen speelde de Zierikzeese vandaag tegen een opponent van ander kaliber. De Duitse Lisicki staat weliswaar (vanwege diverse blessures) een stuk lager op de wereldranglijst (283), maar stond in 2013 in de finale van Wimbledon. Dat was haar beste prestatie tot nog toe.

In de eerste set kon Kerkhove geen vuist maken. Ze pakte geen game tegen Lisicki en verloor de eerste set dus met 6-0. Daar deed de Duitse slechts 21 minuten over.

Break in set twee

In set twee kon Kerkhove, die pas één keer het hoofdtoernooi haalde van een Grand Slam, veel beter mee komen met Lisicki. De eerste zes games gingen met de service mee en bij 3-3 brak Kerkhove de Duitse voor het eerst. Die break bleek beslissend want ze behield in de rest van de set haar eigen service en won met 6-4.

In een derde en beslissende set begon Kerkhove voortvarend door in de eerste game meteen Lisicki te breken. Daarna ging het gelijk op. Totdat bij een 4-3 stand Lisicki wist terug te breken. De Zierikzeese brak meteen terug en mocht toen gaan serveren voor de wedstrijd. Die game behield ze en haar vierde matchpoint was raak en zo plaatste ze zich voor het eerst in haar carrière voor Wimbledon.

"In de eerste set speelde Lisicki erg goed, maar ik bleef er altijd in geloven", zegt Kerkhove voor de camera's van Eurosport, "In de tweede en derde set paste ik mijn spel een beetje aan en ging het goed. Ik was wel nerveus bij de matchpoints maar ik moest me blijven focussen. Ik ben zo blij dat het is gelukt."

Loting

Morgen weet Kerkhove wie haar eerste tegenstander ooit wordt in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Dan is de loting. Het toernooi begint aanstaande maandag.