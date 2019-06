Gebrek aan belangstelling kost kerkdiensten ZorgSaam de kop

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens geestelijk verzorger Marian Taalman van ZorgSaam Terneuzen is de opkomst in het weekend bij kerkdiensten minimaal. "We merken dat opnames door de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg steeds korter zijn en dat patiënten die in het ziekenhuis aanwezig zijn om gezondheidsredenen niet in staat zijn om naar de kerkzaal te komen", zegt Taalman. Daarom heeft de Raad van Bestuur van ZorgSaam besloten de diensten na het einde van het lopende dienstrooster te stoppen.

Wanneer het ziekenhuis begint met de internetkerkdiensten is nog onduidelijk, maar de laatste protestantse dienst is aanstaande zondag en er vinden in juli nog twee katholieke diensten plaats. "Een feestelijke afsluitende kerkdienst wordt het niet, maar we zullen dit najaar zeker onze vrijwilligers nog eens goed in het zonnetje zetten en bedanken dat zij kerkvrijwilliger zijn geweest", aldus Taalman.

