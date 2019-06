Leerlingen Calvijn College verdeeld over telefoonverbod

"Ik vind het een probleem dat een beetje wordt overdreven", zegt VWO-er Casper Blom. Hij is tegen het verbod. "Ik merk er zelf niet veel van dat mensen heel veel op hun telefoon zitten. Er is al een mediavrij moment in de grote pauze en we hebben geen wifi op school. We hebben onze telefoon alleen nodig voor roosters en cijfers."

Ook Loïs Bloemhof is tegen het verbieden van telefoons op school. "Ik zie ook geen asociaal gedrag. Er wordt hier echt niet veel gegamed of overmatig veel op de telefoon gezeten, zodat er geen gesprek meer mogelijk is met mensen."

Er zijn ook voorstanders van het verbod onder de scholieren. Naomi de Bonte en Anne-Fleur den Boer bijvoorbeeld. Zij zitten toch al niet veel op hun telefoon op school, dus is het ook niet erg als het apparaat in hun kluisje of thuis moet blijven. "We kunnen onze roosters en cijfers ook op de computer bekijken, dus daar zoeken we wel een oplossing voor," zegt Anne-Fleur.

Volgens de voorzitter van het college van bestuur is de kans dat het verbod niet doorgaat niet heel groot meer. De reacties op het initiatief zijn overwegend positief. "Natuurlijk zijn er ouders en ook docenten die er net even anders tegenaan kijken, maar ik denk dat onze ouders gemiddeld genomen ons hier wel in gaan ondersteunen."

Smartphones taboe

Als het aan het bestuur van het Calvijn College ligt, zijn smartphones in de toekomst taboe op het schoolterrein. Dit moet 'geestelijke onreinheid', mentale onrust en asociaal gedrag tegengaan.

Lees ook: