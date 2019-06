De Veerse KNRM redt twee jachten op het Veerse Meer

De bemanning van KNRM Verre oefent een redding (foto: Omroep Zeeland)

Rond 14.30 uur werden de opvarenden van de reddingboot opgeroepen voor een zeiljacht dat een touw in de schroef had gekregen waardoor het schip niet meer vooruit kwam. En daardoor was het jacht op de stenen aan de westzijde van de Bastiaan de Langeplaat gedreven. De KNRM heeft het jacht naar dieper water getrokken en vervolgens veilig afgemeerd bij jachthaven Oranjeplaat.

Motorpech in sluis

De redders hadden de thuishaven al in zicht toen de tweede melding binnenkwam: een trouwe donateur die in de kleine sluis bij Veere motorproblemen had. Nadat het jacht uit de sluis was gesleept, is het afgemeerd bij jachthaven Oostwatering voor reparatie.