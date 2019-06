Plan Perkpolder gepresenteerd: Wel verhoging, maar niet met verontreinigde grond

Presentatie masterplan Perkpolder aan raad Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De plannen zijn niet nieuw. Wat wel stof voor discussie was tijdens de vergadering, is het ophogen van de grond. Volgens de projectontwikkelaar zorgt het verhogen van de grond ervoor dat er vanuit verschillende plekken zicht is op de Westerschelde wat een 'unique selling point' zou zijn van de locatie. Toch vroeg een aantal raadsleden zich af hoeveel grond er nodig is en wat voor soort grond dat gaat zijn. Eerder was er sprake van dat dat, net als bij de Zeedijk, om thermisch gereinigde grond zou gaan. Maar volgens wethouder Ruissen is daar geen sprake van. "Dat kan ook niet. Het mag niet van de wet. Dus gaan we het wel ophogen, maar met schone grond."

In de kern van de nieuwe zeedijk bij Perkpolder is in 2014 275.000 m3 thermisch gereinigde grond gebruikt als alternatief voor zand. Twee jaar later heeft Rijkswaterstaat onderzoek laten doen naar die grond. Daaruit bleek dat het gebruikte materiaal niet voldeed aan de wettelijke eisen. Dat was aanleiding voor verder onderzoek naar de mogelijke effecten van de grond op de gezondheid van omwonenden, het milieu en de sterkte van de dijk. Volgens Rijkswaterstaat is er geen gevaar voor mens en dier. En is de dijk ook veilig.

Charles Heiszler van Stichting Schone Polder is niet te spreken over de plannen. "Ik heb dit al eerder gezegd: Het zijn dezelfde plannen in dezelfde fles, alleen met een mooier etiket erop." Volgens Heiszler lag dat in de lijn der verwachting. "Het is al een tijdje duidelijk dat dit de plannen zijn waarmee ze verder willen. Ik denk dat het nu aankomt op het moment dat de vergunningen worden aangevraagd. Dan gaan we zien wat er allemaal mogelijk is." Heiszler startte al een aantal procedures tegen onder meer de gemeente Hulst. "Als het nodig is, doen we dat weer. We zijn nu al vijftien jaar bezig en als het moet gaan we nog eens vijftien jaar door."

Plan Perkpolder: bouwplannen voor recreatiewoningen, een jachthaven, golfbaan en hotel/restaurant (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Ruissen is positief over de plannen. Volgende week vergadert de raad van Hulst over de inhoud ervan. "Natuurlijk komen er wel wat opmerkingen. Het plan is niet perfect, dat kan ook niet." Volgens eerdere prognoses had Plan Perkpolder in 2020 klaar moeten zijn. Inmiddels is die verwachting opgeschoven naar 2028. De wethouders is positief over de nieuwe deadline. "Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken. Ik denk dat dat echt mogelijk is."