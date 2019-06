Azzagari en Van Hecke rekenen op speeltijd bij NAC

Op het NAC-trainingscomplex in Zundert lijkt de eerste selectie nog een beetje op een veredeld jeugdelftal. Veel jonge jongens staan tijdens de eerste training van het seizoen te luisteren naar trainer Ruud Brood. Twee daarvan zijn Zeeuwse jongens: Yassine Azzagari uit Goes en Jan Paul van Hecke uit Arnemuiden. Vorig seizoen speelden zij hun wedstrijden vooral in het Onder-19 elftal, maar trainden ze wel al mee bij de eerste selectie. Dit seizoen willen ze, in de Keuken Kampioen Divisie, voor hun kans gaan. "In de voorbereiding wil ik bewijzen dat ik in het eerste wil spelen", zegt Azzagari. "Ik ga er alles aan doen om in de basis te komen", sluit Van Hecke zich bij de woorden van Azzagari aan.

Beide spelers hopen een goede voorbereiding af te sluiten met een basisplaats als op 9 augustus de eerste wedstrijd tegen FC Dordrecht op het programma staat. "Ik hoop toch wel de helft van de wedstrijden te spelen", geeft Azzagari als antwoord op de vraag tot hoeveel wedstrijden hij dit jaar wil komen. Van Hecke durft er wel een getal aan vast te plakken. "Ik hoop toch wel tussen de 20 en 30 wedstrijden te spelen."

Jan Paul van Hecke (links) en Yassine Azzagari zijn naast collega's ook vrienden (foto: Omroep Zeeland)

Het tweetal zal dit jaar veel aan elkaar verbonden zijn, maar dat vinden ze niet erg. "Ik krijg straks een autootje en dan kunnen we elke dag samen rijden", zegt Van Hecke. "Het is super om met hem samen te voetballen", vertelt Azzagari. "Ik zeg dit niet omdat hij mijn maat is, maar hij is echt een goede en keiharde verdediger. Hij zal snel zijn debuut maken." Azzagari zelf maakte vorig jaar in het slot van het seizoen zijn profdebuut. Van Hecke moet nog wachten op zijn eerste minuten in het eerste elftal en hoopt dat het snel gebeurd. "Maar mooier is om in de basis te blijven staan na je debuut."

Ruud Brood hoopt dat de Zeeuwse spelers zich goed ontwikkelen (foto: Omroep Zeeland)

Ruud Brood trainde de jongens in de laatste fase van het vorige seizoen al en kent Azzagari en Van Hecke dus goed. "Ze zijn enthousiast, ze willen graag, maar daarbij komt wel kijken dat het eerste elftal wat anders is dan een jeugdelftal", zegt de NAC-trainer. "Ze krijgen nu meer met volwassen jongens te maken en hebben een ander trainingsprogramma, maar van Zeeuwen weten we: die willen graag en die kletsen er wel eens in. Maar dat moet ook een beetje genuanceerd en daar gaan we ze bij helpen."

Daan Klomp krijgt een gele kaart van arbiter Higler (foto: Orange Pictures)

Daan Klomp

In eerste instantie leek NAC de club met de meeste Zeeuwen in het betaald voetbal te worden. Maar omdat Daan Klomp (Wissenkerke) komend jaar op huurbasis speelt bij Helmond Sport gaat dat niet door. Brood denkt dat het goed is voor Klomp om verhuurd te zijn. "Hij moet gaan spelen en het is ook goed om eens bij een andere club te kijken. Wie weet komt hij wel sterker terug."