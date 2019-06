Hoogvliegersdag afgelast vanwege verwachte hitte

De Hoogvliegersdag van afgelopen jaar -archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Morgen worden er temperaturen verwacht van boven de dertig graden en dat is te warm voor kinderen en ouders om de lucht in te gaan. "Je wilt niet zo'n dag afgelasten vanwege te goed weer", zegt Peter Bakker van de organisatie. "Ook om te vliegen is het weer perfect. Zeker voor het uitzicht. Alleen het is ook de bedoeling dat we met die kinderen het vliegtuig ingaan en in zo'n klein vliegtuigje kan het echt heet worden."

Niet verantwoordelijk

Dus zat er niks anders op voor de organisatie om de Hoogvliegersdag uit te stellen. "Wij hebben te maken met een kwetsbare doelgroep en dan is het gewoon niet verantwoord om in het vliegtuig te stappen."

Er zouden zo'n 70 gezinnen naar Midden-Zeeland komen om te genieten van een dagje uit. Voor de kinderen wordt nu naar een alternatieve datum gezocht. "Het is nog niet zeker of dat dit jaar zal zijn", vertelt Bakker. "Bij zo'n dag zijn veel partijen betrokken. We zijn in overleg, maar het is nog niet gelukt om een geschikte dag te vinden. We proberen het wel nog dit jaar te regelen."