Kerkhove loot Jorovic in eerste ronde Wimbledon

Kerkhove en Jorovic kennen elkaar goed. Ze speelden drie keer eerder tegen elkaar. In die partijen won Kerkhove één keer. De laatste twee ontmoetingen mondden echter uit in een zege voor de Servische. Op gras speelden de twee nog nooit tegen elkaar. In oktober 2016 dubbelde de dames samen in Frankrijk. Het $50.000-toernooi van Joué-les-Tours werd door het duo gewonnen.

"Ze is een goede speelster, ik ken haar goed", zegt Kerkhove. "Ik weet ook dat ze niet zo van gras houdt. De loting had slechter gekund." Kerkhove komt maandag of dinsdag in actie in het hoofdtoernooi.

Kerkhove bereikte donderdag voor het eerst in haar carrière het hoofdtoernooi van Wimbledon door de Duitse Sabine Lisicki in drie sets uit te schakelen: 0-6, 6-4 en 6-4.