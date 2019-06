Let op: gebruik telefoon op de fiets wordt vanaf 1 juli afgestraft

"Ik heb een keer een ongeluk veroorzaakt doordat ik met m'n telefoon bezig was tijdens het fietsen", vertelt een fietser in Oost-Souburg op het Jaagpad. "Ik knalde tegen een auto aan. Ik moest een schadeformulier invullen en had gewond kunnen raken. Nu moest ik de schade vergoeden."

Als we hem vertellen wat de boete wordt voor het met de hand vasthouden van de telefoon op de fiets, schrikt hij. "Hoeveel? Dat is veel geld, man. Maar ik snap het wel."

Sinds 2002 mag je tijdens het besturen van een motorvoertuig, een bromfiets of een gehandicaptenvoertuig geen telefoon meer vasthouden. In 2009 werd dat verbod uitgebreid voor snorfietsen. Als je gepakt wordt kost je dat 240 euro. Het boetebedrag is overigens hoger bij deze groepen dan bij dezelfde overtreding op de fiets. De overheid vindt dat er op de fiets minder gevaar is dan achter het stuur van een motorvoertuig.

Als we ons verplaatsen naar Vlissingen treffen we een jongen die met zijn fiets stilstaat, terwijl hij door zijn telefoon scrollt. "Ik dacht dat het al sinds 1 juni verboden was. Dus ik weet er wel iets van. Ik app op dit moment trouwens nog wel gewoon op de fiets", zegt hij. "Maar daar zal ik wel mee stoppen, vanwege de mogelijke boete. Ik snap het verbod ook wel, want er gebeuren volgens mij best veel ongelukken door dat appen op de fiets."

Bellen of muziek luisteren op de fiets mag na 1 juli nog wel, zolang je de telefoon maar niet in je hand hebt, maar in je zak of op een houder. Uit wetenschappelijk onderzoek in januari is gebleken dat vooral de visuele afleiding van telefoons leidt tot grotere risico's. Mensen passen hun gedrag aan. Ze gaan minder hard rijden of gaan beter om zich heen kijken, staat in het onderzoek.

Je gaat toch slingeren, dus je let minder op in het verkeer." Bellende fietser

In Middelburg staan we op de Houtkaai langs het water. Hier zien we toch wat meer fietsers, jong en oud, die met hun telefoon bezig zijn. "Soms is het ook levensgevaarlijk", zegt een man die we even daarvoor bellend op fiets langs zagen komen. "Je gaat toch slingeren, dus je let minder op in het verkeer. Ik kan me eraan storen als een automobilist op zijn telefoon zit, dus dan moet ik het zelf eigenlijk ook niet doen."