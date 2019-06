Nu al vertraging, maar de contracten voor een nieuw politiebureau in Middelburg zijn getekend

In het nieuwe politiebureau, bij het ZEP in Middelburg, komen zo'n vierhonderd mensen te werken. Dat zullen agenten zijn van het basisteam Walcheren en allerlei ondersteunende diensten. Er is ook ruimte voor de mogelijke komst van een trainingscentrum van de politie naar het nieuwe bureau.

Ruimte voor trainingscentrum

"De vrees was dat we dit trainingscentrum kwijt zouden raken in Zeeland", zegt Ronald Weydema, districtschef Zeeland van de politie. "Die vrees is nog niet helemaal weg, maar we zetten er wel hoog op in dat we het trainingscentrum willen behouden. En op deze locatie kunnen we faciliteiten delen, dus dat is prima."

Ondertekening van de koopakte van de grond voor het nieuwe politiebureau in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuwe gebouw krijgt volgens Weydema voldoende ruimte, ook voor grotere rechercheteams. "Op dit moment hebben we twee kapitale delicten in de provincie waar we snel een team van twintig tot dertig mensen voor nodig hebben. Die kunnen we in het nieuwe gebouw bij elkaar zetten, met alle moderne faciliteiten die ze nodig hebben. En dat kan nu niet."

Later opleveren

De bedoeling was eerder om het nieuw politiebureau in het derde kwartaal van 2020 op te leveren. Maar dat wordt nu naar verwachting eind 2022. Dat komt onder meer door de wijziging van het bestemmingsplan die nog nodig is en de Europese aanbesteding van de bouw van het nieuwe bureau.

