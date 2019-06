40 maanden cel voor aanrijding Goes waarbij fietsers om het leven kwamen

Zowel de verdachte als familie van de slachtoffers waren aanwezig in de rechtszaal. De familie van de Goese vrouw was erg emotioneel na de uitspraak en is teleurgesteld in de hoogte van de straf. Met de uitspraak van vandaag kan de dader bij goed gedrag over een paar jaar weer vrij zijn. "Dat vind ik wel lastig, want het voelt niet echt als recht", zegt zus Lucia over de uitspraak.

In een interview vertelt ze hoe leven van haar familie veranderde na het ongeluk:

Rij-ontzegging van vijf jaar

De rechtbank oordeelde vandaag dat het ongeluk niet in de categorie roekeloos rijden valt, maar noemt het wel in zeer hoge mate onvoorzichtig en onnadenkend. Behalve een celstraf, krijgt de man ook een proeftijd van twee jaar opgelegd en moet hij behandeld worden voor zijn alcoholgebruik. Nadat hij zijn celstraf heeft uitgezeten, mag hij vijf jaar geen auto besturen.

Het ongeluk In de vroege ochtend van zondag 28 oktober 2018 worden Alice uit Goes en haar vriend Miki aangereden als ze in de Goese Van de Spiegelstraat fietsen. De opgeroepen hulp mag niet meer baten, de man en vrouw overlijden ter plekke. Aan de fiets is te zien hoe hard de klap moet zijn geweest. De slachtoffers werden zo'n 40 tot 45 meter weg geworpen. Volgens het politieonderzoek heeft de man zo'n 112 km per uur heeft gereden. Uit een blaastest bleek dat de toen 19-jarige verdachte als beginnend bestuurder 3,5 keer te veel gedronken had.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat zijn gedrag heeft geleid tot de dood van twee jonge mensen 'die nog een heel leven voor zich hadden.' "Gezien de mate van schuld van de man en de zeer ernstige gevolgen is daarom een gevangenisstraf van aanzienlijke duur op zijn plaats", aldus de rechtbank.

Dat de man zich al eerder schuldig maakte aan rijden onder invloed en gevaarlijk gedrag in het verkeer, werd ook meegenomen. Net als de jonge leeftijd van de man. Dat laatste werkte volgens de rechtbank in zijn voordeel.

