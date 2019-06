'Ieder botje was gebroken, ze waren kapot'

Lucia Dessi groeide op met haar twee zussen, Sara en Alice. Sara is de oudste van de drie, Alice was het kleine zusje. "Alice en Miki waren hele geliefde mensen, heel lief ook", vertelt Lucia. Alice was net terug naar Goes verhuisd nadat ze twee jaar met haar vriend Miki op Malta had gewoond. Ze wilden kinderen en ze wilden die in Goes laten opgroeien, maar een dodelijk ongeluk zette een streep door die plannen.

Het ongeluk In de vroege ochtend van zondag 28 oktober 2018 worden de 33-jarige Alice uit Goes en haar 30-jarige Macedonische vriend Miki aangereden als ze in de Goese Van de Spiegelstraat fietsen. De opgeroepen hulp mag niet meer baten, de man en vrouw overlijden ter plekke. Aan de fiets is te zien hoe hard de klap moet zijn geweest. De slachtoffers werden zo'n 40 tot 45 meter weg geworpen. Volgens het politieonderzoek heeft de man zo'n 112 km per uur heeft gereden. Uit een blaastest bleek dat de toen 19-jarige verdachte als beginnend bestuurder 3,5 keer te veel gedronken had.

Als Lucia op de bewuste ochtend een artikel op internet over het ongeluk leest, denkt ze de fiets van haar man op een foto te herkennen. Miki en Alice hadden die fiets geleend om uit te gaan. Lucia raakt in paniek en wil gaan kijken of haar zus thuis is. Op het moment dat de man van Lucia dat voor haar wil gaan doen, staat de politie op de stoep.

'Mam, de politie staat voor de deur'

De kinderen van Lucia zien de politie als eerste. Lucia: "Toen wist ik het wel en is er een soort licht uitgegaan. Dan ben je alleen maar aan het schreeuwen en huilen." Eerst hoopt Lucia nog dat de politie een vergissing heeft gemaakt. "Dan zie je die paspoorten liggen.... dat is echt wel een trauma." De politie heeft eerst geprobeerd de ouders van Lucia, Sara en Alice te bereiken, maar dat lukte niet. Daarom stonden ze bij Lucia op de stoep.

Miki en Alice werden het slachtoffer van een aanrijding in Goes (foto: Familie Dessi)

Sara en haar vader moeten de lichamen van Miki en Alice identificeren. Lucia ziet haar overleden zusje later op de avond om haar te helpen aankleden. "Dat was heel heftig", vertelt Lucia. "Bij het aantrekken van de kleding merkten we wel dat er heel veel botten gebroken waren. We moesten het heel voorzichtig doen. Ik vond het heel erg, ze waren echt kapot."

'Nu staan we hier mijn zusje op te maken die in de kist ligt'

Ook doen Sara en Lucia de make-up van hun kleine zusje. Dat wilden ze doen omdat Alice het altijd belangrijk vond dat haar make-up en haar goed zat. Ze moest er nu dus ook mooi uitzien voor als mensen afscheid kwamen nemen. Lucia: "Dat is heel raar, dan denk je: 'nu staan we hier mijn zusje op te maken die in de kist ligt.'"

De zussen Sara, Lucia en Alice (foto: Familie Dessi)

Na het afscheid begint voor de familie het volgen van de vervolging van de dader. De man die vandaag is veroordeeld, is meteen na het ongeluk opgepakt. Op een kleine onderbreking na zit hij sindsdien in voorarrest. De familie volgde de zittingen en was er twee weken geleden ook bij toen de rechtbank in Middelburg inhoudelijk naar de zaak keek.

"In het begin was ik daar eigenlijk niet mee bezig, ook niet met de dader", legt Lucia uit. Ze was verdrietig, maar ze wilde niet boos worden tot ze wist wat er precies gebeurd was. "Totdat er allemaal feiten naar boven komen en je hoort hoe hard de dader heeft gereden, hoe vaak hij gewaarschuwd was, dat hij te veel alcohol had gedronken."

Onmacht overheerst

"Ik ben wel echt heel kwaad, maar daar kun je niet altijd wat mee." Onmacht overheerst nu bij Lucia. "Ik ben teleurgesteld in het hele rechtssysteem." Zo was de dader volgens de familie van de slachtoffers die nacht op de vlucht geslagen voor de politie. Dat kwam amper terug in de zitting van twee weken geleden.

De fiets van Alice en Miki (foto: HV Zeeland)

Lucia weet niet of de uitspraak van vandaag voor rust en afsluiting gaat zorgen in haar leven, maar dat hoopt ze wel. "Dat vluchtgedrag van de dader laat me niet los, want daar staat meer gevangenisstraf op." De man zit al een tijdje in voorarrest. Met de uitspraak van vandaag kan de dader bij goed gedrag over een paar jaar weer vrij zijn. "Dat vind ik wel lastig, want het voelt niet echt als recht", besluit Lucia.

Luister hieronder het hele gesprek terug Lucia Dessi:

Het volledige interview met Lucia Dessi