Al 75 tips, maar nog geen duidelijkheid over identiteit dode vrouw Westdorpe

Politieagenten in de buurt van de vindplek. (foto: Politie)

De politie meldt dat tipgevers namen noemen van vrouwen in Nederland en in het buitenland. Maar omdat vooral het natrekken van de tips over buitenlandse namen veel tijd kost, is nog niet duidelijk of de gouden tip erbij zit. Een team van 20 rechercheurs is bezig met het onderzoek.

Het lichaam van de onbekende vrouw werd zaterdag gevonden bij natuurgebied Canisvliet op enkele meters van de Belgische grens. Uit onderzoek blijkt dat ze daar nog niet lang lag toen een voorbijganger haar vond. Om te achterhalen wie zij is verspreidde de politie al eerder een signalement en foto's.

Signalement en foto's

De blanke vrouw is tussen de 50 tot 60 jaar oud, heeft een normaal postuur, is ongeveer 1.60 meter lang, weegt rond de 60 kilo en heeft kort, rossig haar. Uit sectie op haar lichaam blijkt dat haar baarmoeder, eierstokken en galblaas verwijderd zijn bij operaties. Ook heeft ze een blindedarmoperatie ondergaan. In dit artikel vind je twee foto's van de vrouw. Let op: deze kunnen als schokkend worden ervaren.

