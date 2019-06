Sjarel fietste van Zeeland naar China en terug: 'Ik had 26 keer een lekke band'

Sjarel de Kraker fietste van Zeeland naar China en terug (foto: Sjarel de Kraker)

Meer dan 400 dagen deed Sjarel erover om van de Noordzee naar de Chinese Zee en terug te fietsen. "Maar vanaf Oekraïne ben ik wat harder gaan rijden", zegt Sjarel. "Toen kon ik thuis al ruiken en hoe dichterbij ik kom, des te harder ik fiets." Hij maakte van alles mee onderweg tijdens zijn fietstocht. "Het verschil in voorzieningen in Europa en de Azië is groot. Hier is alles zo goed geregeld."

"Ik moet nog een beetje wennen aan het feit dat ik weer op fietspaden moet rijden", vertelt Sjarel. "Ik heb heel lang zonder regels gefietst op allerlei wegen. Ook gewoon op de snelweg." De 25-jarige Sjarel geeft toe dat hij wel zenuwachtig was om terug te keren in Nederland. "Maar dat ben ik nu helemaal kwijt, alles is zo normaal. Alsof ik niet een jaar ben weggeweest."

Nu de reis van Sjarel bijna ten einde is, is ook de tijd van terugblikken gekomen. In een zwart gat valt hij dus niet. "Ik moet nog een fotoboek maken en belangrijker: een baantje vinden, want ik ben platzak."

Zeelandbrug

Aan het begin van de avond verwacht Sjarel thuis te zijn. Zijn ouders, zussen en broer zullen hem op de Zeelandbrug opwachten. "Ik kijk er echt naar uit, dat is toch echt iets heel moois."

Benieuwd naar de avonturen die Sjarel allemaal beleefde, hij heeft dat allemaal netjes bijgehouden op zijn blog.

