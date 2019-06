Muziek van Kiki de Klerk krijgt 'twist' in de studio

Kiki de Klerk (foto: Nilix Bies)

Het verhaal van jou en de muziek, wanneer is dat begonnen?

"Ik ben van kleins af aan bezig met muziek. Gitaarles in België, en ik heb altijd gezongen in een koor op school. Vijf jaar geleden ben ik begonnen bij talentenjacht Steenworp. Sindsdien is het steeds groter geworden. Ik begon met covers met enkel gitaar. De covers zijn meestal rustige liedjes van Adele en Birdy. Een half jaar geleden deed ik mee bandcompetitie Spectra."

Op een nacht kwam er eigenlijk alleen maar inspiratie voor eigen teksten." Kiki de Klerk

Wanneer dacht je: ik zou zelf toch eens wat moeten schrijven?

"Ik wilde altijd zelf iets schrijven, maar het lukte me niet. En op een nacht kwam er eigenlijk alleen maar inspiratie voor eigen teksten. Sindsdien kan ik niet stoppen met schrijven."

Waar gaan de teksten over?

"De meeste teksten gaan over dingen die ik zelf heb meegemaakt. Over mezelf en over mensen die dicht bij me staan, vriendinnen, familie. Het is sowieso altijd iets dat waargebeurd is. Ik maak daar dan een goed verlopend verhaal van."

Dat kunnen leuke dingen zijn, maar ook dieptepunten?

"Ja. Twee jaar geleden is m'n beste vriendin overleden bij een auto-ongeluk. Dat heeft een hele impact gehad in m'n leven. Het eerste liedje was ook voor haar. Je wil een eerbetoon geven, als er iets gebeurt in m'n leven. Dan vind ik het heel mooi om daar een liedje van te maken, om het zo over te brengen in plaats van het aan iemand te zeggen."

En dan ineens krijg je de kans in de studio op te nemen. Hoe beviel dat?

"Dat was natuurlijk wel even wennen. Normaal zit ik alleen maar met m'n gitaar, nu zitten er drums in. Het is supergaaf om het zo uit te brengen. Het geeft een hele leuke twist aan de liedjes. Dit is de sound, dit wil ik blijven voortzetten, maar op een intieme setting wil ik altijd een akoestische set kunnen neerzetten."

Binnenkort komt je EP One More uit. Wat hoop je dat er gebeurt?

"Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen m'n muziek gaan luisteren, gaan delen, en dat er iets moois uit gaat komen. En dat ik méér kan gaan maken."

In de studio heeft de muziek van Kiki de Klerk een nieuwe twist gekregen