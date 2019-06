De Koeyer wint twee keer in twee dagen op CDI Exloo

Jasmien de Koeyer in actie met Esperanza (foto: Jasmien de Koeyer)

Donderdag behaalde De Koeyer tijdens de openingsdag van het CDI Exloo een score van 75.382%. Dat was een persoonlijk record want zo'n hoge score haalde ze nog nooit. Het was goed voor goud in de Inters 2 voor rijders onder de 25 jaar, want Suzanne van de Ven (69.853%) en de Duitse Alexa Westendarp (68.971%) kwamen bij lange na niet in de buurt van de score van De Koeyer.

Opnieuw goud

Een dag later etaleerde De Koeyer haar uitstekende vorm nogmaals. Opnieuw haalde ze met Esperanza een gouden medaille binnen. In de Grand Prix, ook voor rijders onder de 25 jaar, haalde ze een score van 70.743%. De concurrentie zat haar nu dichter op de hielen. Het podium bestond geheel uit Nederlanders, want Carlijn Huberts en Jeanine Nekeman werden tweede en derde.

Vanavond komt De Koeyer in Exloo nog in actie tijdens de kür op muziek.