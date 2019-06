Beroepsvissers vermoeden dat hun fuiken worden vernield door sportvissers

De beroepsvissers zijn bang dat het vandalisme door zal blijven gaan of persoonlijk wordt, want er zijn al vaker problemen geweest tussen de sportvissers en beroepsvissers. "Ze denken dat er ook andere vis in de fuiken zwemmen waardoor er niets voor hen overblijft, maar dat is niet zo. We werken met aalfuiken waar alleen palingen inzwemmen", vertelt een anonieme beroepsvisser.

Volkerak-Zoommeer

De fuiken liggen in het Volkerak-Zoommeer waar beide partijen legaal mogen vissen. "Ik denk dat het meer onwetendheid van sportvissers is dat ze denken dat het illegale fuiken zijn en dat ze de fuiken daarom kapot snijden, maar we hebben gewoon vergunningen om daar te mogen vissen", vertelt de beroepsvisser.

Een kapotte fuik van een van de beroepsvissers (foto: Omroep Zeeland)

De schade loopt op tot in de tienduizenden euro's schade. Daar volt volgens de beroepsvissers niet tegenop te vissen. Vandaar dat ze ook aangifte hebben gedaan bij de politie, maar daar is volgens hen nog weinig mee gedaan.

Ook hebben beide partijen rond de tafel gezeten, maar ook met weinig resultaat. De laatste hoop was de burgemeester van Tholen Ger van de Velde. Zij beloofde het probleem onder de aandacht te brengen, maar meer kan zij naar eigen zeggen niet doen omdat dit gebied qua handhaving onder de uitvoeringsdienst Zuid-Holland Zuid valt.

Machteloos

De beroepsvissers voelen zich machteloos en willen maar één ding. "We willen dat het stopt en dat beroepsvissers en sportvissers voortaan vredig naast elkaar op het Volkerak-Zoommeer kunnen vissen", aldus de anonieme beroepsvisser.

