Snikhete Veteranendag maakt indruk op Zeeuwse veteraan

Veteraan Patrick van Straten uit Terneuzen was gisteren bij de Nederlandse Veteranendag in Den Haag (foto: Patrick van Straten)

Van Straten werd samen met zo'n tachting andere veteranen (letterlijk) in het zonnetje gezet voor zijn verdiensten. Omdat hij de medaille al bij terugkomst had ontvangen kreeg de Zeeuw in Den Haag een speciale VN-gesp.

Warm

Het was superwarm, maar wát een belevenis, vertelt Van Straten vlak na de ceremonie. "In principe sta je er niet zo bij stil. Je gaat op uitzending, je komt terug thuis en gaat weer aan het werk. Maar op zo'n dag waardering krijgen is heel fijn."

Veteraan Patrick van Straten over de landelijke Veteranendag

De 53-jarige Van Straten werkt al dertig jaar bij Defensie. Hij is begonnen bij de Koninklijke Marine en overgestapt naar de Luchtmacht. Voor zijn werk heeft hij veel gereisd en meegemaakt. "De uitzendingen naar Mali en Afghanistan zijn me het meeste bijgebleven. In een ziekenhuis in Afghanistan zag ik kinderen zonder armen en benen. Dat blijft je bij." Spijt dat hij dit vak heeft gekozen heeft hij nooit gehad. "De job is veelzijdig, je ziet veel van de wereld."

Boek

Over zijn belevenissen in Afghanistan schreef Van Straten een boek met de titel 'Op Uitzending'. Daarover zegt hij:"Deze missie kwam negatief in het nieuws en er gebeuren natuurlijk verschrikkelijke zaken, zoals doden die vallen. Maar er gebeuren ook veel goede dingen. Die wilde ik juist belichten. Hoe leven we daar, hoe is het leven op zo'n kamp."