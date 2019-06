De Wilde werkt op Afrika Cup: 'Moest even zoeken waar Guinee precies lag'

Sven de Wilde helpt Sory Kaba van Guinee met zijn knie (foto: Sven de Wilde)

Dit seizoen werkte hij als fysiotherapeut bij SKN Sint-Niklaas en daar is het balletje gaan rollen. Guinee wordt gecoacht door de Belgische bondscoach Paul Put. "Iemand uit het Belgische profvoetbal vroeg of ik naar de Afrika Cup wilde met Guinee." Daar twijfelde De Wilde niet lang over en ging meteen research doen. "Er zijn twee Guinees die meedoen aan de Afrika Cup. Namelijk Guinee-Bissau en Guinee zelf", vertelt De Wilde. "Uit mijn hoofd kende ik geen spelers, maar toen ik dat ging uitzoeken bleken Naby Keita (Liverpool) en Ibrahima Traoré (Borussia Mönchengladbach) internationals te zijn. Dat zijn echt topspelers."

You'll Never Walk Alone

Keita won met Liverpool in juni nog de Champions League en sloot daarom later aan bij Guinee, dat al in voorbereiding was op de Afrika Cup. De Wilde: "Het was wel bijzonder toen hij aansloot bij de rest van de ploeg. We hebben met zijn allen het clublied van Liverpool (You'll Never Walk Alone) gezongen en de hymne van de Champions League opgezet. Dat was speciaal."

In het begin was het wel even wennen voor De Wilde om tussen deze profspelers rond te lopen. Dit seizoen werkte hij namelijk ook in het Zeeuwse amateurvoetbal. Hij is verzorger bij Hontenisse en Zaamslag en traint de dames van Hontenisse. "Maar ook werken met profspelers dat wordt weer gewoon. Ik doe ook gewoon mijn werk en dan wil je niet als fan overkomen."

Sven de Wilde met Guinee-speler Naby Keita die in juni nog de Champions League won (foto: Sven de Wilde)

De Wilde maakt als fysiotherapeut deel uit van de medische staf van het team. Zijn werkzaamheden bestaan dus vooral uit het masseren en verzorgen van de spelers. "Na het ontbijt is het eerste verzorgingsmoment. Dat bestaat vooral uit masseren en het bekijken van eventuele blessures", legt De Wilde uit. "Net voordat we gaan trainen dan breng ik nog wat tape aan op het lichaam van enkele spelers en tijdens de training zorgen wij voor voldoende water en andere drankjes."

Pijnlijke handen

Maar dan zit zijn dag er nog niet op. "In de avond komen er soms nog spelers voor een massage." Op de vraag of zijn handen dan wel eens pijn doen na al dat gekneed aan de spieren moet De Wilde lachen. "Nee, dat valt wel mee. We werken lange dagen, maar het is leuk om te doen."

Sven de Wilde is vooral bezig met het verzorgen van de spelers van Guinee (foto: Sven de Wilde)

Knock-outfase

Vanavond om 18.00 uur speelt Guinee de laatste poulewedstrijd tegen Burundi. Er is een overwinning nodig om uitzicht te houden op het bereiken van de knock-outfase van de Afrika Cup, die dit jaar in Egypte wordt gehouden. Dat ze een zege kunnen gebruiken, komt door de eerdere resultaten (gelijk tegen Madagascar en verlies tegen Nigeria). "We moeten drie punten pakken vanavond. Burundi is voor mij een onbekende ploeg. Zij zijn niet ervaren in het spelen van de Afrika Cup. Het is lang geleden dat ze mee deden. Het zal spannend worden, maar ik heb er veel vertrouwen in."