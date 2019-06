Koeien gered uit de vlammen; 'Het was op het nippertje!'

"De koeien moeten gemolken worden en onze melkapparatuur is bij de brand verwoest", vertelt de eigenaresse, die liever niet voor de camera wil reageren. "Gelukkig hebben we een collega-boer gevonden waar de dieren naartoe kunnen, want anders is dat voor de dieren ook niet fijn, die krijgen pijnlijke uiers als ze niet op tijd gemolken worden."

'Behoefte aan rust'

Ze wil het liefst haar eigen naam en de naam van haar bedrijf uit de berichtgeving houden 'want als mensen je gaan googelen vinden ze alleen berichten over die brand', en ook van alle media-aandacht heeft ze inmiddels haar buik wel vol. "We hebben nu vooral behoefte aan rust."

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Maar de gevolgen zijn groot, waarschijnlijk betekent dit de doodsteek voor het veehouderijgedeelte van het boerenbedrijf. "We wilden wel gaan afbouwen, maar als we nu zo zouden moeten stoppen dan zou dat wel zuur zijn."

Koeien ongedeerd

Toen de brandweer vannacht arriveerde, stond de schuur al in lichterlaaie en waren de eigenaar en meerdere familieleden al druk bezig om de koeien uit de vlammenzee te redden. "Ik ben vooral blij dat er niemand iets ernstigs is overkomen en dat ook onze koeien ongedeerd zijn. Dat is het belangrijkste."

