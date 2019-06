Robots nemen werk over in nieuwe plasticfabriek

Bij 'compounding' worden plasticgrondstoffen gemengd en vervolgens voorbereid om naar de klant te gaan. Het eindproduct zijn plastic korrels waarvan tachtig procent naar de auto-industrie gaat. Grote Duitse automerken gebruiken het plastic voor het interieur en exterieur van hun auto's. Het plastic wordt ook verwerkt in bijvoorbeeld computers, wasmachines en stopcontacten.

Trinseo poduceert kunstoffen, latex bindmiddelen en synthetische rubbers.

Trinseo heeft wereldwijd 16 productiefabrieksterreinen. Die in Zeeuws-Vlaanderen is de één op na grootste.

Daarmee is het bedrijf één van de vijf grootste werkgevers in de regio. Wereldwijd zijn er 2.500 medewerkers, in Zeeuws-Vlaanderen 450. In tien jaar tijd is dat aantal met 100 medewerkers gegroeid.

De nieuwe fabriek is geen chemische fabriek en mag daarom buiten het industrieterrein van Dow staan.

De overgang van de oude naar de nieuwe compoundingfabriek heeft ruim twee jaar geduurd.

Robots

De oude fabriek was na 33 jaar aan vervanging toe. "Waar we in oude fabriek nog alles met de hand deden, is bijna alles in de nieuwe fabriek geautomatiseerd", zegt directeur Frans Kempenaars. "We hebben robots rondrijden die de grondstoffen voorbereiden, die de mengsels maken en naar de machines toebrengen. De werknemer in de fabriek is nu meer een controleur dan in de oude fabriek waar heel veel handwerk was."

Toch zijn er geen gedwongen ontslagen gevallen. We hebben met tijdelijke werknemers gewerkt en de vaste mensen hebben we kunnen herplaatsen." Frans Kempenaars, directeur Trinseo Nederland

Dat betekent ook dat er minder mensen nodig zijn in de fabriek. Op de oude locatie waren er per werkweek nog zo'n zestig mensen in de fabriek bezig, nu zijn dat er nog maar twintig. Kempenaars: "Toch zijn er geen gedwongen ontslagen gevallen. We hebben met tijdelijke werknemers gewerkt en de vaste mensen hebben we kunnen herplaatsen."

Minder vrachtverkeer

Eerst stond de compoundingfabriek nog op het industrieterrein van chemiebedrijf Dow in Terneuzen. "Op het oude terrein moesten we aan de veiligheidseisen van Dow voldoen. We hebben toen gekeken of dit anders kon," legt Kempenaars uit.

Het oog viel op het terrein van Katoen Natie. Bij dat bedrijf werden de plastickorrels van Trinseo al opgeslagen. "Hierdoor wordt het vrachtverkeer een stuk minder." De andere fabrieken van Trinseo staan nog wel op het industrieterrein. Dat is nodig omdat Trinseo producten afneemt van Dow die ze nodig hebben voor het maken van de plastics.