Tienduizenden euro's verlies door diefstal buitenboordmotoren

Ooststappen vakantiepark Marina Beach in Hoek (foto: OZ )

"Ik begrijp uit de informatie die ik heb verkregen dat het gaat over een grote internationale bende", zegt Jos Mennen, directeur van de Ooststappen Groep. In 2017 was er al een stijging van het aantal bootdiefstallen. Toen adviseerde de politie om de buitenboordmotor van de boot te halen.

Dat is volgens Mennen onbegonnen werk. "We kunnen de boten niet iedere dag uit het water tillen om de motor eraf te halen en er vervolgens weer op te zetten. Het enige dat we kunnen doen is beveiligingscamera's ophangen".

Verdachte opgepakt

De politie laat weten dat een verdachte uit Roemenië is opgepakt in Duitsland. Hij was in het bezit van een aantal gestolen buitenboordmotoren en moest hiervoor een boete betalen. Daarna is hij weer vrijgelaten.

Een aantal motoren van de zestien is dus terecht, maar het is nog een behoorlijke klus om ze terug te krijgen. "Het zou met een koerier binnen 24 uur geregeld kunnen zijn, maar door procedurele zaken zou het nog maanden kunnen duren", vertelt Mennen.

Directeur Jos Mennen over diefstal buitenboordmotoren bij Braakmankreek

De politie is nu in overleg met het Openbaar Ministerie en de Duitse politie over hoe ze er nu verder mee om moeten gaan.

