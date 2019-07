Telefoonverbod op de fiets, dit is waar je rekening mee moet houden

Je telefoon vasthouden op de fiets, dit is voortaan verboden (foto: ANP)

Het wordt in de volksmond een appverbod genoemd, omdat het vooral bedoeld is om gevaarlijke situaties door appende fietsers tegen te gaan, maar in feite is het een verbod op het vasthouden van elektrische apparaten op batterijen op de fiets. Dus als je bijvoorbeeld een föhn op batterijen vasthoudt tijdens het fietsen ben je al strafbaar.

De moeite waard

Dit betekent niet dat je ook in ieder geval een boete krijgt. Sowieso moet je door een agent betrapt worden en die moet het bovendien de moeite waard vinden om je staande te houden en een boete uit te delen. Dus in het voorbeeld met de draadloze föhn is de kans op een boete erg klein.

Het gaat er dus vooral om dat fietsers niet op hun schermpje kijken, maar met hun volle aandacht deelnemen aan het verkeer. En een fietser is alleen strafbaar tijdens het fietsen. Dus als je stilstaat en op je telefoon kijkt is er niets aan de hand.

Telefoonhouder

Wie regelmatig de telefoon gebruikt om de weg te vinden tijdens het fietsen doet er wellicht verstandig aan om een telefoonhouder aan te schaffen. Want als je je telefoon in zo'n houder klikt, heb je hem niet in je hand en kun je dus tijdens het fietsen ongestraft gebruikmaken van je favoriete navigatie-app.

Het appverbod geldt niet alleen voor fietsers. Ook voor bestuurders van snorfietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen en trams is de mobiele telefoon nu tijdens het rijden verboden terrein. Voor automobilisten gold het verbod al.

Telefoon ongestraft in de hand

Tijdens het paardrijden mag je dus bijvoorbeeld wel je telefoon vasthouden. Een ruiter geldt wel als een bestuurder, maar niet als de bestuurder van een voertuig. En ook skateboards, skelters, stepjes en skeelers vallen niet onder het verbod. Ook voetgangers kunnen de telefoon ongestraft in de hand houden tijdens het lopen.

