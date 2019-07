KNVB publiceert eerste indelingen nieuwe voetbalseizoen

Hoek werd in de nacompetitie uitgeschakeld door VVSB. Beide ploegen komen elkaar in het nieuwe seizoen weer tegen. (foto: Orange Pictures)

De Derde Divisie A in het zaterdagvoetbal kent geen verrassingen. GOES is - zoals verwacht - ingedeeld bij Hoek en deze competitie bestaat komend seizoen uit zeventien ploegen in plaats van achttien.

In vergelijking met het afgelopen seizoen zijn er zeven nieuwe ploegen in de Derde Divisie. Het speelschema wordt later bekendgemaakt. De competitie begint op zaterdag 24 augustus.

Derde Divisie A

indeling Ajax Jong Almere City FC Barendrecht ODIN'59 DOVO ONS Sneek DVS'33 Ermelo Sparta Nijkerk Excelsior'31 SteDoCo FC Lisse Ter Leede GOES VVOG Harkemase Boys VVSB Hoek

Sparta/JVOZ werd dit seizoen kampioen in de 2e klasse B (foto: Jonneke Schuurbiers)

Ook zijn de indelingen van de hoogste klassen in het vrouwenvoetbal gepubliceerd. Zo is Sparta/JVOZ, dat afgelopen seizoen kampioen werd in de 2e klasse, ingedeeld bij IJzendijke in de 1e klasse A. Deze competitie begint op zaterdag 21 september.

1e klasse A

indeling Blauw Geel'55 RVVH 2 CSW SSS 2 SC 't Gooi Sparta/JVOZ Hercules Sportclub Monster IJFC Sporting'70 IJzendijke Ter Leede 2

Hontenisse greep vorige week de laatste kans op promotie met beide handen aan door met 5-2 van Bavel te winnen. Hontenisse is door de KNVB ingedeeld in de 1e klasse D, die op zondag 22 september van start gaat.

1e klasse D

indeling Antibarbari OVV'67 Bekkerveld Orion Eldenia 2 Prinses Irene HVCH SSS'18 Hontenisse UDI'19 NSVV FC Kunde VDZ

Youssef El Badey is de nieuwe trainer van Groene Ster, dat op vrijdag 13 september aan de competitie begint (foto: Ferry Hoks)

Ook zijn de indelingen in het zaalvoetbal bekendgemaakt. Groene Ster uit Vlissingen is, net als de afgelopen jaren, de hoogst spelende Zeeuwse ploeg in de Eredivisie. Groene Ster staat komend seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Youssef El Badey.

De competitie in de Eredivisie begint op vrijdag 13 september.

Eredivisie zaalvoetbal

indeling zvv Volendam FC Eindhoven FC Marlene TPP/Feyenoord Futsal Tigers Roermond Hovocubo Groene Ster asv LEBO HV/Veerhuys FCK/De Hommel Futsal Apeldoorn White Stones

De KNVB zal de komende weken meer indelingen en wedstrijdprogramma's bekendmaken.