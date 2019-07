Advies: verplichte vaccinatie als de vaccinatiegraad te ver daalt

Baby wordt ingeënt, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

De commissie onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Roos Vermeij vindt dat de overheid nu moet bepalen hoe hoog die wettelijke ondergrens moet zijn. De huidige vaccinatiegraad voor mazelen ligt landelijk op 92,9 procent, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert 95 procent als veilige vaccinatiegraad voor de mazelen.

Half jaar durend onderzoek

De commissie zegt er wel bij dat een vaccinatieplicht nu nog niet nodig is. De commissie komt met deze adviezen na een half jaar durend onderzoek naar hoe ouders en kinderdagverblijven moeten omgaan met niet-gevaccineerde kinderen.

Uit het onderzoek blijkt dat het niet vaccineren voor een deel te maken heeft met bezwaren uit geloofsovertuiging of een antroposofische levensovertuiging van de ouders. Daarnaast zijn ouders bezorgd over mogelijke bijwerkingen. Ook speelt voor sommigen mee dat ze geen noodzaak meer zien om te vaccineren, omdat de ziektes waartegen gevaccineerd wordt tegenwoordig niet vaak meer voorkomen.

Een jongen met de mazelen, archieffoto (foto: RIVM)

Volgens de commissie is de overheid aan zet om ouders beter te informeren over het belang van inenten tegen besmettelijke ziekten. Deze verantwoordelijkheid ligt niet bij de kinderopvang. "Het is onwenselijk de keuze voor eventuele maatregelen op het bord van de kinderopvang te leggen. De gedaalde vaccinatiegraad is een maatschappelijk probleem dat niet alleen speelt in de kinderopvang", schrijft de commissie.

Drie scenario's

In het rapport worden drie scenario's beschreven, afhankelijk van hoe hoog de vaccinatiegraad voor mazelen is. Op dit moment zitten we volgens de commissie in het oranje scenario, waarbij de landelijke vaccinatiegraad daalt, maar nog wel boven de nader te bepalen kritieke ondergrens ligt.

In dit scenario adviseert de commissie om ouders die de vaccinatie weigeren te verplichten tot een gesprek met een deskundige. Die gesprekken vinden nu al wel plaats, maar dan op vrijwillige basis.

'Vergaand middel'

In het rode scenario duikt de vaccinatiegraad onder de kritieke ondergrens. Dan adviseert de commissie om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren bij het kinderdagverblijf. En als dat niet het gewenste effect heeft, moet er een in de wet vastgelegde algemene vaccinatieplicht komen. De commissie noemt dat wel een 'vergaand middel om verhoging van de vaccinatiegraad te bereiken'.

Als de vaccinatiegraad hoger is dan de 95 procent die het WHO adviseert, hoeven er volgens de commissie geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Dat is het groene scenario.

Verplicht inenten ja of nee. de discussie hoort bij de overheid, vindt de kinderopvang (foto: Omroep Zeeland)

Op de kaart van de vaccinatiegraad per gemeente is er een schuine lijn te trekken over Nederland, van de gemeente Borsele naar de gemeente Westerwolde in de provincie Groningen, waar percentages voorkomen van onder de 85 procent. Als reden voor de lage vaccinatiegraad in die gemeenten wordt meestal het geloof aangewezen. Streng gereformeerde christenen zijn vaak tegenstander van inenten.

Bijbelgordel

Die lage vaccinatiepercentages vallen samen met een hoog aantal SGP-stemmers. Het gebied waar de lage vaccinatiegraad samenvalt met het hoge aantal SGP'ers wordt dan ook weleens de 'biblebelt', of 'bijbelgordel', genoemd, naar een streng christelijke regio in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten met dezelfde bijnaam.

In Zeeland zit alleen Vlissingen boven het landelijke gemiddelde van 92,9 procent. Daar is de vaccinatiegraad 93,1 procent. Veere zit maar nét onder het gemiddelde, met 92,7 procent. De gemeenten Sluis, Hulst, Middelburg, Kapelle en Noord-Beveland hebben een vaccinatiegraad van tussen de 90 en 92 procent.

De gemeente met de laagste vaccinatiegraat is Tholen, met 70 procent. Reimerswaal zit daar maar net boven, met 70,6 procent. In de gemeente Borsele is de vaccinatiegraad 79,7 procent. De overige drie Zeeuwse gemeenten, Terneuzen, Goes en Schouwen-Duiveland, zitten tussen de 86 en de 90 procent.

Flink gedaald

Daar komt bij dat in Zeeland de vaccinatiegraad nog altijd daalt. In de rest van Nederland is de daling inmiddels gestabiliseerd, maar vooral in de Zeeuwse plattelandsgemeenten is het gehalte ingeënte kinderen het afgelopen jaar flink gedaald, bleek bij de vaccinatiecijfers die het RIVM onlangs naar buiten bracht.

Lees ook: