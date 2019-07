Uitdaging gehaald: Rottier rijdt in elektrische auto naar de Noordkaap

Uitdaging gehaald: Rottier reed in elektrische auto naar de Noordkaap (foto: Ramon Rottier)

"Leuk, apart, geweldig", dat is hoe Rottier zijn gevoel omschrijft toen hij aankwam bij de Noordkaap. "Ik heb iets bereikt waardoor de wereld even niet meer stuk kan." Voor Rottier was het een uitdaging om juist met een elektrische auto naar het meest noordelijke puntje van Europa te rijden. "Dat ik het nu ook echt heb gehaald is geweldig."

Op stroomjacht

Rottier had een uitgebreid plan gemaakt om vanuit zijn woonplaats 's-Heer Arendskerke naar de Noordkaap te rijden. Hij moest natuurlijk een route kiezen die langs elektrische laadpalen zou gaan om zijn voertuig op te laden. "Eén laadpaal stond wel op de kaart, maar die was er niet. Toen moesten we op stroomjacht. We hebben toen bij een autogarage aangeklopt en daar hebben we de auto opgeladen."

De auto waarmee Ramon Rottier naar de Noordkaap ging (foto: Ramon Rottier)

Uiteindelijk kwam Rottier na iets meer dan een week aan op de Noordkaap met zijn elektrische auto. "We zijn, zoals alle toeristen, eerst een foto gaan maken bij het bekende beeld van de aardbol die daar staat. Daar zijn gaf mij echt een gevoel van vreugde."

De Noordkaap ligt aan de Barentszzee en wordt gezien als het noordelijkste puntje van het Europese continent. De kaap ligt op het eiland Magerøya en dat ligt op slechts 2080 kilometer van de Noordpool.

