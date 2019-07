Eerste zomerhuisarts aan de slag Vlissingen: 'Heb me extra verdiept in zonnesteken'

Simone Vriend aan het werk in de huisartsenpost (foto: Van Rees Vellinga)

"Er is in het hele land werk, dus waarom zou je niet naar Zeeland gaan", laat zij weten op haar eerste werkdag. "Het vakantiehuis heeft zeker een rol gespeeld in de beslissing om deze kant op te komen. Op en neer rijden is niet te doen, dus dit is een leuke bijkomstigheid."

Vakantiehuis als bonus

Het tekort aan jonge huisartsen is nijpend. Dertig procent van de huisartsen in Zeeland is zestig jaar of ouder. Zij zullen de komende vijf jaar met pensioen gaan. De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie plaatste 8 april 2019 een oproep op social media aan huisartsen buiten de provincie. Met het verzoek om te komen waarnemen in de maanden juli en augustus. Met een vakantiehuis als bonus.

Genoeg vervangers

"We hebben nu vervangers voor negen weken", laat Nella den Hollander weten, die alles regelt voor de zomerdokters. "Het werk dus, en daar zijn we erg blij me. Na de zomer gaan we uitgebreid evalueren om te zien of we dit volgend jaar weer kunnen doen."

Simone Vriend heeft zich speciaal voor haar werk nog eens extra verdiept in de typische zomerkwalen. "Zonnesteek en kwallenbeten bijvoorbeeld, daar krijg je op andere plaatsen nauwelijks mee te maken, dus dat heb ik nog maar eens even opgezocht."