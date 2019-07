Strandpaviljoen PUUR weer open na brand

Een sfeerimpressie van het heropende PUUR (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuwe strandpaviljoen heeft een opvallend design, met veel glas en groen. "Je hebt hier een panoramisch uitzicht en dat krijgen onze gasten er gratis bij", zegt exploitant Frank de Reu. "Door de grote ramen kunnen mensen daar optimaal van genieten, ook als ze binnen zitten."

Groter terras

Het terras van het nieuwe paviljoen is zo'n 200 vierkante meter groter dan eerst. "Wij mogen 1000 vierkante meter bebouwen, en we hadden 800", zegt De Reu. "We hebben er voor gekozen om het terras groter te maken en niet het paviljoen. Daardoor hebben we er 80 stoelen extra bij gekregen."

Open keuken

PUUR heeft een open keuken, iets wat je maar zelden ziet bij strandpaviljoens. "Daar hebben we voor gekozen om ons personeel te plezieren. Het is al moeilijk genoeg om mensen te krijgen en zo houden we ze langer vast. Het is veel leuker werken met zicht op de zee en de gasten."

De 15 vaste medewerkers zijn allemaal gebleven. "We hebben ze een tijd bij collega's kunnen detacheren, en daarom konden we het team intact houden", zegt De Reu. "We zijn dan ook helemaal klaar voor een prachtig seizoen, we hebben er zin in."

Een sfeerimpressie van het heropende PUUR (foto: Omroep Zeeland)

Volledig verwoest

Het strandpaviljoen werd in oktober vorig jaar verwoest door brand. Daarbij vielen geen gewonden maar er bleef weinig over van het grotendeels houten strandpaviljoen. Voor één van de brandweermannen werd een ambulance opgeroepen. Hij kwam te dicht bij de vuurzee en is verpleegd door het ambulancepersoneel.

Het strandpaviljoen stond bekend om het moderne interieur en de goede sfeer. In 2012 werd het nog uitgeroepen tot het beste strandpaviljoen van Zeeland.

Beluister ook: Strandpaviljoen weer open

Lees ook: