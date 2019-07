Deelnemers aan de Strandvijfdaagse zijn goed uitgerust (foto: Ria Brasser)

"Dit jaar loopt een blinde mevrouw mee met een blindengeleidehond. Daar werd het iets te zwaar voor. Die is in Westkapelle opgehaald. De mevrouw is onder begeleiding van crewleden richting de finishplaats van gisteren gekomen", vertelt Claessens in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker.

Gisteren vertrokken de wandelaars uit Vlissingen. De eerste etappe eindigde in Domburg, een afstand van 24 kilometer. De organisator is de weergoden dankbaar. "Het is prima wandelweer, zonnetje erbij, temperatuurtje van 20 graden, beter kan niet. Eerste etappe is prima verlopen. Iedereen is binnen."

Eerste etappe Strandvijfdaagse wordt blindengeleidehond te veel

Vandaag trekken de wandelaars naar Kamperland. Vrijdag komen ze na 120 wandelkilometers aan in Rockanje. Van die in totaal 120 kilometers gaan er tachtig over het strand. De andere veertig lopen over de dammen.

Voetbalclubs

Overnachten doen de deelnemers in hun tentjes, die ze mogen opzetten op de velden van de plaatselijke voetbalclubs. Hun bagage wordt vervoerd en 's avonds kunnen ze aanschuiven voor een warme maaltijd.

"'s Avonds een koud drankje en lekker naborrelen met alle wandelaars in de kantine en bij mooi weer op het terras. Dat wordt op sommige avonden nog best gezellig door de dj's en door de activiteiten die vanuit de organisatie en voetbalverenigingen worden geregeld", zegt de organisator. "Tijdens de overnachtingen letten onze vrijwilligers erop dat alleen deelnemers aan de Strandvijfdaagse op het terrein zijn. Hierdoor is er ook 's avonds een heerlijk ontspannen sfeer."