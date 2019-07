Zeeland wordt wakker: man verdrinkt in Oosterschelde, Strandvijfdaagse en schoolgaande eenden

Man uit Breda verdrinkt in Oosterschelde (foto: HV Zeeland)

Man verdrinkt in Oosterschelde

Maar eerst treurig nieuws want gisteren is een man uit Breda omgekomen die aan het zwemmen was in de Oosterschelde. Reanimatie door de hulpdiensten mocht niet meer baten toen de 46-jarige man uit het water was gehaald. Ter hoogte van de Gorishoeksedijk was de man in het water vermist geraakt en voor het laatst gezien aan het eind van de middag.

Deelnemers aan de Strandvijfdaagse zijn goed uitgerust (foto: Ria Brasser)

Goed wandelweer voor Strandvijfdaagse

Vandaag starten de deelnemers van de Strandvijfdaagse aan hun tweede dag. Gisteren liepen de wandelaars van Vlissingen naar Domburg, een afstand van 24 kilometers. Vandaag staat de etappe naar Kamperland op het programma.

De schooleenden van basisschool De Schuttershoek in Ijzendijke (foto: Omroep Zeeland)

Basisschool De Schuttershoek in IJzendijke heeft geen schoolhond, -hamster of insecten, maar twee schooleenden! Bijna iedere dag krijgt de school twee eendjes op bezoek die over het schoolplein én door de gangen waggelen.

Simone Vriend aan het werk in de huisartsenpost (foto: Omroep Zeeland)

Zomerdokter aan de slag

De eerste zomerdokter is aan de slag gegaan op de huisartsenpost in Vlissingen. Het gaat om Simone Vriend uit Arnhem. Zij is de eerste die gebruik maakt van het aanbod om een tijdje in Zeeland te werken, met een gratis vakantiehuis erbij.

Een sfeerimpressie van het heropende PUUR (foto: Omroep Zeeland)

PUUR weer open

Strandpaviljoen PUUR in Groede is weer uit de as herrezen. Het paviljoen dat vorig jaar verwoest werd door brand is herbouwd en dit weekend weer open gegaan. Het nieuwe strandpaviljoen heeft een opvallend design, met veel glas en groen.

De boulevard van Vlissingen in vol ornaat op een zonnige dag (foto: Barber Djivi)

Weer

Het is vandaag rustig zomerweer met flink wat ruimte voor de zon en in de loop van de middag ook wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vanmiddag zo'n 20 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.