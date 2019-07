Zeeuw schrijft thriller tegen pesten: 'Het is een gruwelijk verhaal geworden'

Peter de Boevere schrijft thriller tegen pesten (foto: Omroep Zeeland)

Het fictieve verhaal van De Boevere speelt zich af op de Paulus Mavo in Vlissingen, een school die echt bestaan heeft. "Het gaat over een man die in zijn middelbare schooltijd vier jaar lang systematisch gepest is door een groepje medeleerlingen. Pesten kan een verwoestend gevolg hebben. Deze man is zover gekomen dat hij na 25 jaar wraak heeft genomen", vertelt de schrijver in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker. De Boevere heeft op een voorloper van de Paulus Mavo gezeten, de Paulus Ulo.

De schrijver heeft zelf een leuke tijd gehad op die school, maar zegt dat er toen nauwelijks over pesten werd gesproken. "Ik kan me niet herinneren dat wij iemand gepest hebben, maar we hebben wel min of meer mensen genegeerd, dat is misschien minstens net zo erg. Dat je in een groep zit en voelt dat je er niet bij hoort. Ik denk dat je dan niet met veel plezier naar school gaat."

Pas toen De Boevere aan het verhaal bezig was, is hij zich gaan realiseren wat je als kind -bewust of onbewust- doet, grote gevolgen kan hebben voor degene die gepest wordt. De schrijver kan twee personen uit zijn schooltijd herinneren die gepest werden. "Ik weet niet hoe het met die mensen verder is gegaan, ik laat de persoon in kwestie wraak nemen."