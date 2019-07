Romy vlogt over haar eetstoornis om anderen te helpen

Groot is het aantal volgers op haar kanaal nog niet, maar daar gaat het haar niet om zegt ze. "Ik wil mensen een hart onder de riem steken en ook duidelijk maken dat er te leven is met een eetstoornis. Dat je er positief mee in het leven kunt staan. Vaak is het beeld: of je bent heel mager, of je bent hersteld. Maar daar zit nog een hele wereld tussen en het is ook oké als je daar in zit."

Romy over haar keuze om te gaan vloggen over haar eetstoornis

Romy, nu 21, was als jong meisje aan de zware kant. "Ik werd daar veel mee gepest", zegt ze. Al in groep 5 volgde ze een dieet van Sonja Bakker en na de brugklas ging ze streng op dieet. Maar dat ontspoorde want uiteindelijk at ze niets meer.

Begrafeniskleding al gekocht

Jarenlange therapie met klinische opnames volgden en in 2018 ging het zo slecht met haar dat de verwachting was dat ze zou sterven. "Ik kon niets meer, mijn moeder had haar begrafeniskleren al gekocht."

Uiteindelijk hielp een behandeling in Goes haar weer op de been en begon de herstelfase. Nu zit Romy 'lekker in mijn vel'. Al is ze nog niet genezen en is het ook voor haarzelf de vraag of dat ooit zal lukken. Ze volgt een cursus psychologie en gaat binnenkort op zichzelf wonen. Voor Romy en haar familie is deze stap een mijlpaal: "Spannend, maar ik heb er echt vertrouwen in."

Interview met Romy in een vakblad (foto: Omroep Zeeland)

Romy's eetstoornis heeft een enorme impact gehad op de andere leden van het gezin. Alle ervaringen brachten haar moeder Esmeralda Thuy ertoe om een opleiding tot psycho-sociaal therapeut te gaan volgen, speciaal gericht op ouders van kinderen met een eetstoornis. Binnenkort start ze een eigen praktijk. Ze heeft al een tip als het gaat om het controleren van de hoeveelheid eten die moet worden ingenomen. "Probeer niet teveel te pushen. Dat triggert de anorexia alleen maar meer."

Het is moeilijk te achterhalen hoeveel kinderen in Nederland lijden aan anorexia. Volgens de site van het Nederlands Jeugdinstituut zou ongeveer 0,3 procent van alle jonge vrouwen in Nederland van 15 tot en met 29 jaar anorexia nervosa hebben. Vertaald naar Zeeland zijn dan ongeveer honderd patiënten.