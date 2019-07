Zwembad Koewacht zet bodycams en identificatieplicht in tegen overlastgevende jongeren

Zwembad Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

De registratie- en identificatieplicht gaat morgen in en geldt tot 1 september. Iedereen moet een registratieformulier invullen. Vanaf 14 jaar en ouder moeten mensen zich ook identificeren bij de ingang van het zwembad.

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen hoopt dat de overlastgevers door de nieuwe maatregelen wegblijven. In een persbericht waarschuwt het college dat iedereen de huisregels van het zwembad moet naleven. Wie dat niet doet, wordt direct het zwembad uitgezet.

Achtergrond jongeren

De afgelopen twee jaar zouden de Belgische jongens herhaaldelijk meisjes en jonge vrouwen lastig hebben gevallen in het zwembad. Zo zou onder meer vorige week maandag een groep Belgische jongens drie meisjes ingesloten en betast hebben.

Volgens Lonink is nog niet duidelijk wie de groep is. Het gaat om verschillende groepen jongeren die zich in het zwembad verenigen en zich verzetten tegen de badmeesters en autoriteiten. Zeer waarschijnlijk komen ze uit Lokeren, Beveren en Sint-Niklaas. Eerder meldde het zwembadpersoneel dat het om Marokkaanse jongeren gaat.

Het zwembad in Koewacht (foto: Omroep Zeeland)

Na de recente incidenten besloot burgemeester Lonink afgelopen vrijdag om alleen abonnementshouders toe te laten tot het zwembad, om de overlastgevers te weren.

Dat viel verkeerd bij de inwoners van Koewacht. De burgemeester begrijpt die verontwaardiging. "Immers een groep jongeren verpest het voor anderen die zich wel netjes aan de regels houden. Maar gezien de gebeurtenissen was het echt noodzakelijk om direct in te grijpen. Het was onacceptabel."

De gemeente Terneuzen verklaart in een persbericht: Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat de bewoners van Koewacht en de overige bezoekers van het zwembad erop kunnen rekenen dat ze veilig en plezierig gebruik kunnen maken van het zwembad. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat het weer fijn recreëren is op het zwembad in Koewacht, voor iedereen!

Wie tussen 28 juni en 2 juli speciaal een abonnement heeft aangeschaft om te kunnen blijven zwemmen in Koewacht, kan het abonnement terug inleveren en geld terug krijgen.

Lees ook: