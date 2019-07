Zo klinkt Trump in het Zeeuws

Hoe zou Donald Trump over zijn mogelijke bezoek aan Zeeland denken? En hoe zou hij een Zeeuws woord als oemoemenoe uitspreken? Bart Leenhouts-de Pau heeft zijn fantasie de vrije loop gelaten en een audiofragment op YouTube geplaatst. Te horen is hoe Trump over Zeeland zou kunnen denken.

Leenhouts-de Pau heeft het fragment geplaatst onder zijn YouTube-kanaal learndutch.org. Op het kanaal, dat ruim 114.000 abonnees heeft, plaatst hij cursussen Nederlands. In het fragment met Donald Trump praat Leenhouts-de Pau met Greg Shapiro, de stemimitator van Donald Trump die ook de video America First - The Netherlands Second van Zondag met Lubach heeft ingesproken.

Het duo begint het gesprek over de uitnodiging die Koning Willem-Alexander naar Trump heeft gestuurd om de herdenking van de Slag om de Schelde in 'the city Terneuzen of all places' bij te wonen. Daarna (vanaf 1:50) begint de cursus Zeeuws, waarin het over verschillende woorden en 'Zjiwse hrammatika' gaat. Het fragment is in drie dagen bijna 2.000 keer aangeklikt.

Het is niet voor het eerst dat de 'stem' van Donald Trump gebruikt wordt in een Zeeuwse video. Omroep Zeeland publiceerde in 2017 de video Zeeland second: a message to president Trump op Facebook en YouTube.

In april 2017 was Donald Trump ook al met een Zeeuwse stem horen dankzij Willem-Jan Bek uit Kwadendamme.