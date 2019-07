Bressiaanse burenruzie over terrassen na vijf jaar ten einde

De terrassen langs het Spuiplein in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De burenruzie speelde tussen twee ondernemers aan het Spuiplein: Pannenkoekenhuis Elsje Fiederelsje, dat al een compleet terras voor de deur heeft, en buurvrouw detailhandel Vlieger & Zee, met maar één tafeltje waar koffie wordt geschonken.

Geen plek

Vlieger & Zee wilde haar terras uitbreiden, maar door de ligging van de twee zaken, is er eigenlijk maar plek voor één groot terras. Vlieger&Zee wil graag meer tafeltjes kunnen neerzetten, maar omdat zij ook paspoppen en verkoopspullen voor haar deur heeft staan, is er minder plek voor een terras.

Daarnaast liggen de panden ook nog eens haaks op elkaar. De ondernemers delen het pleintje. Wanneer beide ondernemingen een groot terras zouden hebben, zou dat elkaar overlappen. Kortom: er is gewoon geen plek.

Volgens Maud Slaats, eigenaresse van Vlieger&Zee is het probleem heel makkelijk opgelost: "Alle zaken schuiven gewoon een stukje op. Daar is namelijk plek voor: restaurant J&B heeft een loze ruimte voor zijn zaak, dus hij kan zijn terras daar neerzetten. Dan kan Elsje Fiederelsje een plekje opschuiven en heb ik ook een terras voor de deur. Alleen mijn buurvrouw houdt dit tegen, die wil dat niet!"

Buurvrouw Elsje Fiederelsje vindt dat een kwestie van fatsoen: "J&B zit daar al 25 jaar. Ik ga echt niet vragen aan die mensen of zij willen verplaatsen. Mijn buurvrouw heeft een winkel. Als we slim zijn, gaan we gewoon samenwerken! Dat is de oplossing", aldus Els van Hootegem, eigenaresse van Pannenkoekenhuis Elsje Fiederelsje.

Verschillende rechters hebben zich de afgelopen vijf jaar over het terrassenprobleem gebogen, maar dat leidde nooit tot een resultaat. De gemeente Sluis probeerde met mediation de burenruzie op te lossen, maar ook dat mocht niet baten.

De gemoederen waren door het terrassenprobleem zo hoog opgelopen tussen de twee ondernemers, dat ze elkaar niet meer konden luchten of zien. "Het is echt niet normaal. 'Ik maak jullie kapot en ga net zo lang door tot dat jullie weg zijn!', riep mijn buurvrouw in de rechtszaal. We zeggen ook geen goedemorgen meer tegen elkaar, compleet negeren, dat is alles wat we doen", aldus Van Hootegem.