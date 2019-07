Lesley Kerkhove komt net tekort in eerste ronde Wimbledon

(foto: Orange Pictures)

Goed begin

De 27-jarige Kerkhove begon goed aan de wedstrijd en kwam in de eerste set op een 5-3 voorsprong. Jorovic dwong alsnog een tiebreak af, maar ook daarin leek de Zierikzeese de beste papieren te hebben. Ze gaf een 5-2 voorsprong echter uit handen en verloor zo de eerste set.

In de tweede set kwam Kerkhove nog op 2-0. De Servische, met wie ze vroeger ook heeft gedubbeld, nam het heft vervolgens in handen en liep uit naar een 4-5 voorsprong. Het eerste matchpoint wist Kerkhove nog weg te werken, maar daarna besliste Jorovic de wedstrijd via een ace.

Kwalificaties

Kerkhove had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi door drie partijen te winnen. In de laatste wedstrijd versloeg ze nog voormalig Wimbledon-finalist Sabine Lisicki. Een keer eerder kwalificeerde Kerkhove zich voor het hoofdtoernooi van een grandslam. Dat was in 2017 voor de US Open. Dat avontuur duurde ook één partij.